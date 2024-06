Neuer Torwart für Verl: Wolfsburg verleiht Schulze direkt weiter

Nach dem Abgang von Stammkeeper Luca Unbehaun hat der SC Verl reagiert und Philipp Schulze verpflichtet. Der Schlussmann wird für ein Jahr vom VfL Wolfsburg ausgeliehen.

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angekündigt hatte, ist nun offiziell: Der SC Verl leiht Torwart Philipp Schulze vom VfL Wolfsburg aus. In der Rückserie der vergangenen Spielzeit hatten die Wölfe Schulze bereits in die dritte Liga verliehen - zum Halleschen FC. Mit den Hallensern stieg der 21-Jährige, der in 14 Rückrundenspielen das Tor gehütet hatte (kicker-Notenschnitt 3,07), am Ende der Saison aber in die Regionalliga ab.

Sportchef Sebastian Lange erklärt die Verpflichtung Schulzes wie folgt: „Philipp ist ein außergewöhnlicher Torhüter. Er hat eine starke Ausstrahlung, zeigt hervorragende Präsenz und coacht lautstark. Er vereint viele Attribute, die wir für unser Spiel schätzen und benötigen. Wir sind sehr zufrieden, dass die Leihe geklappt hat." In Verl folgt Schulze, der für ein Jahr ausgeliehen wird, auf Luca Unbehaun, der nach einer starken Saison im Tor der Ostwestfalen weiterzieht. Im Gespräch ist ein Wechsel zu Zweitligaaufsteiger Preußen Münster.

Schulze ist der vierte Neuzugang

Für das Wolfsburger Eigengewächs Schulze hätten bei den Niedersachsen trotz des Abgangs von Stammkeeper Koen Casteels kaum Möglichkeiten auf Einsätze bestanden. Neben Kamil Grabara, dessen Wechsel schon länger feststand, konnte der VfL mit Schalkes Marius Müller nämlich auch eine neue Nummer zwei unter Vertrag nehmen.

Der SC Verl hatte vor Schulzes Verpflichtung auf der Torhüterposition bereits den 19-jährigen Marlon Zacharias aus der U 19 von Borussia Dortmund geholt. Zudem konnte der SCV im laufenden Transfersommer mit Lukas Demming aus Wuppertal und Fynn Otto (Eintracht Frankfurt II) zwei junge Spieler aus der Regionalliga von einem Wechsel überzeugen.