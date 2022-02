Neuer Torwart für Leipzig: Blaswich kommt im Sommer

Peter Gulacsi bekommt im Tor von RB Leipzig einen neuen Konkurrenten: Janis Blaswich kommt im Sommer nach Sachsen.

Janis Blawich kehrt im Juli 2022 nach Deutschland zurück. Der Torwart, der 127 Regionalligaspiele für Borussia Mönchengladbach II, 30 Drittliga-Partien für Dynamo Dresden und 32 für Hansa Rostock in seiner Vita stehen hat, wechselt zu Bundesligist Leipzig. Der 30-Jährige kommt vom niederländischen Erstligisten Heracles Almelo zu den Sachsen und erhält einen Vertrag bis Juni 2025.

Er ist ein sachlicher und intelligenter Torwart, der sehr konstant spielt. Frederik Gößling

Blaswich zeigte sich "sehr glücklich, im Sommer zu RB Leipzig und damit zu einem Top-Klub in der Bundesliga zu wechseln". Die Begründung lieferte der Keeper gleich mit: "Die Bedingungen in Leipzig mit dem Trainingszentrum und dem großartigen Stadion mitten in der Stadt sind etwas Besonderes. Ich komme in ein tolles Torwartteam um Torwarttrainer Frederik Gößling und Peter Gulacsi, der einer der besten Keeper Europas ist."

Für Almelo lief Blaswich 105-mal in der Eredivisie auf und spielte 26-mal zu null. "Janis ist seit vier Jahren absoluter Leistungsträger und Kapitän in der holländischen 1. Liga", sagte RB-Torwarttrainer Frederik Gößling. "Er ist ein sachlicher und intelligenter Torwart, der sehr konstant spielt. Mit seiner Erfahrung und Persönlichkeit wird er unserem Torwartteam und der gesamten Mannschaft guttun."