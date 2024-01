Neuer Termin im Ringen um die Berater-Millionen

Im Ringen um die neuen Regularien für Spielervermittler (FFAR) tritt eine weitere Verzögerung ein. Grund ist ein Anwaltswechsel der FIFA.

Denn der Weltverband hat kurz vor dem anstehenden Berufungsverfahren beim Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf die Juristen getauscht und daher einen Antrag auf Verlegung der mündlichen Verhandlung gestellt, damit sich die neuen Rechtsanwälte entsprechend vorbereiten können. Das OLG bestätigte dies und teilte mit, dass der zuständige Kartellsenat den avisierten Termin vom 24. Januar auf den 21. Februar verlegt hat. Nach kicker-Informationen übernimmt die Kanzlei Hengeler-Müller das FIFA-Mandat, das zuvor Ashurst gehalten hatte.

DFB kam um weitere Strafe herum

Ob der Anwaltswechsel in der Sache aber von Erfolg gekrönt sein wird, steht in den Sternen. Schlechte Vorzeichen für die FIFA gibt es allemal. Denn nachdem das Landgericht (LG) Dortmund die FIFA-Regularien im Mai 2023 für unrechtmäßig erklärt hatte und dem Weltverband später ein Bußgeld von 150.000 Euro auferlegt hatte, bestätigte das nun zuständige OLG Düsseldorf diesen Zahlungsbescheid nach einer Beschwerde der FIFA. Der ebenfalls vom LG zu 150.000 Euro verdonnerte DFB dagegen, der als nationaler Vertreter die FIFA-Regeln umsetzen muss, kam in einem weiteren Beschwerdeverfahren um die Strafe herum.

Zum Thema FIFA geht in Berufung

In dem Streit geht es vornehmlich um die von der FIFA forcierte Deckelung der Beraterprovisionen. Ein milliardenschweres Business. Laut der jüngsten Erhebungen wurden 2023 mehr als 800 Millionen Euro an Provisionen für Transfers über Landesgrenzen bezahlt. Nationale Transfers werden in dieser Statistik der FIFA nicht erfasst, doch auch in diesem Bereich dürfte mindestens die gleiche Summe an Provisionen fällig geworden sein.

Insbesondere Missbrauchsfälle, also versteckte Beteiligungen, die den Spieler zur Handelsware machen, aber im Ausnahmefall auch extrem hohe Honorarbeteiligungen hatten den Handlungsdruck der FIFA auf den weitgehend deregulierten Markt erhöht. Zur Wahrheit gehört jedoch, dass es wie in jeder Branche eben auch zahlreiche seriöse Agenten gibt, deren Hauptziel nicht das ständige Hin- und Hertransferieren ihrer Spieler ist, um Geld zu machen.

Noch hatte die FIFA keinen großen Erfolg

Die FIFA hatte ihre neuen Regeln inklusive der Provisionsdeckelung 2023 eingeführt und auch verschiedene juristische Verfahren in der Sache gewonnen. In den für den Transfermarkt aber relevanten Märkten wie Deutschland, England oder Spanien war sie bislang vor ordentlichen Gerichten jedoch unterlegen.