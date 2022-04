Neuer Suzuki S-Cross: Seht her, ich bin ein SUV!

Während andere die drei Buchstaben SUV schamhaft meiden und lieber vom Crossover sprechen, stellt Suzuki den S-Cross selbstbewusst in die markentypische Offroad-Tradition. Die Optik geht also klar in Richtung SUV, optional gibt es Allradantrieb. Voran geht es vorerst ausschließlich per Mildhybrid-System. In der zweiten Jahreshälfte wird sich das ändern.

Suzuki S-Cross: Teurer als der Vorgänger SX4 S-Cross, aber besser ausgestattet. Hersteller