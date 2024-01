Neuer Stürmer? So reagiert Bayer auf den Boniface-Schock

Nach dem Ausfall von Victor Boniface verfügt Leverkusens Trainer Xabi Alonso bis Anfang April mit Patrik Schick nur noch über einen echten Mittelstürmer im Kader. Geschäftsführer Simon Rolfes möchte personell nachbessern, aber nicht zwingend auf der Neun.

Es war ein Schock. Dass Victor Boniface wegen einer Muskelsehnenverletzung an den Adduktoren, die er bei der Vorbereitung mit der nigerianischen Nationalmannschaft auf den Afrika-Cup (13.1. bis 11.2.) erlitt, operiert werden muss und bis Anfang April ausfällt, ist ein schwerer Schlag für die Ambitionen des Tabellenführers.

Doch wie reagiert der Klub jetzt darauf, dass ihm der beste Torschütze und Topscorer des Teams so lange nicht zur Verfügung stehen wird? "Er wäre in den ersten Wochen ohnehin weg gewesen. So ist es erstmal kein Unterschied", erklärt Simon Rolfes nüchtern.

Was aber nichts daran ändert, dass der Ausfall den Spieler genauso hart trifft wie den Klub. "Das ist ärgerlich für ihn und auch für uns", sagt der Geschäftsführer, "aber die Situation gibt es nun mal. Bislang hatten wir wenig Verletzte. Das kann passieren."

Doch auch wenn Rolfes Gelassenheit demonstriert und damit auch sein Vertrauen in das noch verfügbare Personal zum Ausdruck bringt, heißt dies nicht, dass Bayer im Winter auf dem Transfermarkt nicht tätig werden wird. Im Gegenteil.

"Anderer Blickwinkel" auf den Transfermarkt

"Dass wir die Situation noch stärker beobachten - auch den Verlauf der nächsten Wochen, was da bei uns und beim Afrika-Cup passiert - dass wir Möglichkeiten abchecken, ist klar", sagt Rolfes offen, "das machen wir, aber mit einem etwas anderem Blickwinkel."

So suchte Bayer schon seit dem Spätherbst, weit vor Bonifaces Verletzung also, eine vielseitige Offensivkraft. Doch nun besitzt diese Personalie eine höhere Dringlichkeit. Allerdings muss der Neue in die Gesamtstruktur des Kaders passen. "Es muss eine sinnvolle und intelligente Lösung für die Mannschaft sein", betont Rolfes, der einen aktionistischen Transfer, nur um nach außen zu belegen, etwas getan zu haben, ausschließt.

Rolfes lehnt Notlösung ab

Eine Notlösung soll es nicht geben, aber Bayer möchte reagieren. Ein reiner Mittelstürmer, von denen man nach Bonifaces Rückkehr dann drei und damit einen zu viel hätte, soll es eher nicht werden. Rolfes sucht "nicht zwangsweise auf der Neun", verweist auf Optionen innerhalb des Kaders. "Amine Adli hat da auch schon gut gespielt, wenn auch mit einer anderen Charakteristik", erklärt der 41-Jährige, "auch Adam Hlozek hat gegen Venedig ein gutes Testspiel bestritten und sich über die vergangenen Monate gesteigert."

Allerdings ist der Tscheche kein Angreifer, der gerne mit dem Rücken zum Tor agiert und deutlich stärker, wenn er hinter oder um einen Mittelstürmer herum spielt. Ähnliches gilt für Adli. Und auf dem Niveau von Boniface bewegen sich beide nicht - schon gar nicht als Mittelstürmer. Dennoch könnten sie Teil der Lösung sein, wie Rolfes andeutet. "Du kannst auch mit einem Zweiersturm und einem dahinter spielen", erklärt der Manager.

Dass Bedarf in der Abteilung Torschuss besteht, ist unstrittig. Ohne eine weitere torgefährliche Offensivkraft würden Bayers Titelchancen in jedem Fall sinken. Weil sonst nur Patrik Schick als Torjäger bliebe, der aufgrund seiner Verletzungshistorie und nach einjähriger Pause in den englischen Wochen nicht für dreimal 90 Minuten pro Woche einzuplanen ist. Ein Eins-zu-eins-Ersatz, der wohl 40 Millionen Euro oder mehr kosten würde, ist aber nicht erschwinglich. Wohl bestenfalls per günstiger Ausstiegsklausel oder Leihe ist eine Soforthilfe machbar. Rolfes wird eine kreative Lösung finden müssen.