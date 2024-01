Neuer Stürmer für Dynamo? "Manchmal braucht man noch ein Puzzleteil"

Gegen Borussia Dortmund II stolperte Dynamo Dresden zum wiederholten Male in dieser Saison über die eigene Chancenverwertung. Das gibt auch Trainer Markus Anfang Grund, über eine mögliche Verstärkung für die Offensive nachzudenken.

Es war ein ernüchternder Sonntagabend für Dynamo Dresden. Zwar hatte man gegen Borussia Dortmund II wieder einmal "ein super Spiel gemacht, super nach vorne gespielt und den Gegner komplett beherrscht", wie Markus Anfang befand, konnte sich dafür aber nicht belohnen (1:2). "Wenn du dann die Tore nicht machst und den Gegner zweimal einlädst, dann bist du selbst Schuld."

Besonders bitter: Die Dresdner hatten kurz vor Schluss selbst das 2:1 auf dem Fuß, Niklas Hauptmann scheiterte aber aus kurzer Distanz am Pfosten. "Dann kriegst du im Gegenzug durch einen individuellen Fehler den Gegentreffer und bestrafst dich selbst", ärgerte sich der Coach, der weiß: "Das ist nicht das erste Mal. Es zieht sich durch wie ein roter Faden."

Und dieser rote Faden steht der SGD aktuell ein wenig im Weg. Schon zum Jahresauftakt hatte man trotz drückender Überlegenheit gegen den SV Sandhausen (0:1) nicht das Tor getroffen. Bei Waldhof Mannheim war es dann ein Standard, "den der Gegner selbst reinmacht", der die Dresdner auf die Siegerstraße gebracht hatte (2:0) und wenige Tage später reichte es nur zu einem Eigentor von BVB-Schlussmann Silas Ostrzinski. "Wenn ich den Ausgleichstreffer sehe, dann finde ich, das ist super herausgespielt über die Außenbahn, aber Jakob (Lemmer, Anm. d. Red.) schießt den auch so, dass der Torwart den sich selbst reinhaut."

Positiv festzuhalten bleibt für Anfang, "dass die Jungs merken müssen, dass wir selbst dafür verantwortlich sind, wie die Spiele ausgehen. Wenn wir unsere Leistung bringen, sind wir immer in der Lage, Gegner zu dominieren, zu beherrschen und Chancen zu kreieren." Diese Chancen müssen dann allerdings auch genutzt werden. Da den Dortmundern mit ihren wenigen Möglichkeiten genau das gelang, während die SGD ein ums andere Mal scheiterte, resümierte Anfang gar: "Es war ein verdienter Sieg vom BVB II, weil sie einfach eiskalt vor dem Tor waren. Das ist auch Qualität, wenn du die Dinger dann reinmachst."

Anfang über Verstärkung: "Darüber müssen wir einfach sprechen"

Eine Qualität, die den Dresdnern aktuell fehlt. Bis einschließlich Donnerstag bestünde allerdings die Möglichkeit, auf dem Transfermarkt noch einmal nachzulegen. "Ich stehe zu meinen Jungs und ich stütze meine Jungs, egal was passiert", erklärte Anfang, fügte mit Blick auf einen möglichen Neuzugang für die Offensive aber an: "Manchmal ist es halt so, dass man nochmal ein Puzzleteil braucht, was dabei hilft, unsere Ziele zu verwirklichen. Darüber müssen wir einfach sprechen. Wenn es dann da ist, super, wenn es nicht da ist, dann werden wir weiter daran arbeiten, dass der Knoten platzt."

Gut möglich also, dass sich in Dresden bis zum Ende des Transferfensters noch einmal etwas tut. Klar ist: Die Saison steht und fällt mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Durch die Pleite gegen den BVB II übernahm Jahn Regensburg wieder die Tabellenführung, der Vorsprung auf den SSV Ulm 1846 auf Rang drei beträgt noch sechs Punkte.