Neuer Stürmer für den Halleschen FC

Der Hallesche FC verpflichtet Anthony Roczen von der VSG Altglienicke. Der 24-jährige Stürmer soll mit seiner Physis die Hallenser Offensive bereichern. In Berlin bestritt der Angreifer in der vergangenen Spielzeit 14 Spiele, traf dabei fünfmal. "Anthony hat sein Potenzial bereits nachgewiesen und ist zuletzt von Verletzungen zurückgeworfen worden. Wir wollen ihn in unserem Umfeld zu alter Stärke verhelfen und freuen uns auf einen großen und athletischen Angreifer mit viel Gier auf Tore", so Sportdirektor Daniel Meyer über den Neuzugang, der in Mannheim und Magdeburg bereits Drittliga-Luft schnupperte.