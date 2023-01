Neuer Stürmer: FCK verpflichtet de Preville

Der 1. FC Kaiserslautern hat im Sturm nachgebessert und Nicolas de Preville unter Vertrag genommen.

Nachdem französische Medien im Laufe des Vormittags über das Lauterer Interesse am 32-jährigen Angreifer berichtet hatten, bestätigte der FCK die Verpflichtung am Nachmittag. Nicolas de Preville hat bei den Roten Teufeln unterschrieben, eine konkrete Laufzeit des Kontrakts teilte der Zweitliga-Vierte nicht mit. Der französischen "L'Equipe" zufolge soll der Vertrag nur bis Saisonende gelten.

De Preville stand bis Juli 2022 beim französischen Erstliga-Absteiger FC Metz unter Vertrag und befand sich seitdem auf Vereinssuche. Auf den Betzenberg bringt er die Erfahrung von 273 Ligue-1-Spielen mit, in denen er 51 Tore erzielte. Der aus Istres bei Marseille stammende Angreifer wurde in seiner Heimatstadt ausgebildet, kam zunächst in der zweiten Liga zum Einsatz und bestritt auch sechs Junioren-Länderspiele. In der Saison 2012/13 lotste ihn Stade Reims in die Ligue 1. 2016 wechselte er nach Lille, 2018 nach Bordeaux, ehe er 2021 schließlich nach Metz ging.

Die FCK-Verantwortlichen fügen ihrer Offensive durch die Verpflichtung des 1,82 großen Mittelstürmers eine weitere Option zu. Im Sturmzentrum hatte der Aufsteiger bislang auf Terrence Boyd und Lex-Tyger Lobinger, der vor allem als Joker kam, gesetzt.