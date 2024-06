Neuer Stürmer? FCA will Essende

Der Abgang von Ermedin Demirovic droht, also muss der FC Augsburg im Angriff in diesem Sommer Verstärkung suchen. Im 26-Jährigen Samuel Essende vom portugiesischen Erstliga-Absteiger FC Vizela scheint er diese gefunden zu haben.

kicker-Recherchen decken sich mit einem Bericht der französischen Sportzeitung L’Equipe, wonach der FCA den Angreifer verpflichten möchte und in diesem Bemühen weit vorangekommen ist. Essende besitzt die Staatsbürgerschaft der Demokraischen Republik Kongo, ist aber in Frankreich geboren. Bislang hat der 1,92m große Angreifer ein Länderspiel bestritten, vor knapp zwei Wochen beim 1:1 gegen den Senegal in der WM-Qualifikation. In dieser Saison bestritt er 31 Ligapartien, in denen er immerhin 15 Tore erzielte und zwei vorbereitete. Da der Vertrag des Stürmers noch bis 2026 läuft, wird eine Ablöse fällig, die zwischen vier und fünf Millionen Euro liegen soll. Der Mittelstürmer spielte auch schon in Frankreich bei SM Caen und in Belgien bei KAS Eupen.

Damit rüstet sich der FC Augsburg für einen möglichen Abgang von Kapitän und Topscorer Ermedin Demirovic, dessen 25 Scorerpunkte - verteilt auf 15 Treffer und zehn Vorlagen - Begehrlichkeiten geweckt haben dürften, vor allem im europäischen Ausland. Konkret ist in dieser Personalie bislang allerdings nichts. Mit Essende bekäme der Klub einen Angreifer im besten Fußballalter, der aber auch noch Entwicklungspotenzial verspricht.

Vierjahresvertrag steht im Raum

Ohne Demirovic wäre die Angriffsdecke arg dünn. Phillip Tietz enttäuschte in seiner ersten Bundesligasaison zwar keineswegs, durchschritt trotz acht Toren aber auch sportliche Täler. Sven Michel ist nicht mehr als ein Joker, Dion Beljos Entwicklung geriet in der vergangenen Saison arg ins Stocken, er traf nur zweimal. Zudem droht der Abgang des offensiven Mittelfeldspielers Ruben Vargas, der sich als Schweizer Nationalspieler bei der Europameisterschaft ins Schaufenster spielen möchte und einen Tapetenwechsel anstrebt.

Von daher wäre Essende zwar der erste, vermutlich aber auch nicht der letzte Neuzugang für Augsburgs Offensive. Im Gespräch für den Stürmer ist ein Vierjahresvertrag. Geht alles klar, dürften ihn die Fans beim offiziellen Trainingsauftakt am 8. Juli begrüßen, die Leistungstests starten bereits vier Tage vorher. Vom 18. bis 28. Juli reist der Bundesligist dann ins Trainingslager nach Südafrika.