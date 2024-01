Neuer Standort? Salt Lake City drängt in die NHL

Gibt es schon früher als erwartet einen weiteren neuen NHL-Standort? Nach Aussagen von US-Milliardär Ryan Smith und auch der NHL selbst, könnte es spätestens mittelfristig dazu kommen.

Das Interesse ist nicht mehr neu, seitdem Smith, der Eigner des NBA-Teams Utah Jazz, vor rund einem Jahr auf dem sozialen Medium "X" auf Nachfrage eines Users, ob er nicht die NHL nach Salt Lake City holen können, mit den zwei Worten "in motion" (frei übersetzt: in Arbeit) antwortete. Nachdem der 45-Jährige bereits im vergangenen Sommer öffentlich kundtat, dass Eishockey im US-Bundesstaat Utah sehr gut laufen werde, hat Smith sein Engagement für ein NHL-Team nun auch offiziell gemacht.

Gegenüber "The Athletic" erklärte Smith, dass er "ernsthaftes Interesse" an einem NHL-Team habe und - obwohl mit dem Delta Center schon eine geeignete Arena zur Verfügung steht - sogar bereit sei, ein neue Arena gerade auch für ein Eishockey-Team neu bauen zu wollen. Neben dem NBA-Team gehört Smith am Ort - gemeinsam mit Sportinvestor David Blitzer, der unter anderem am Bundesligisten FC Augsburg beteiligt ist - der MLS-Klub Real Salt Lake City.

NHL sieht Utah als "vielversprechenden Markt"

Auch die Liga meldete sich in einer Stellungnahme zu Wort: "Die NHL ist um das Interesse der Smith Entertainment Group dankbar, NHL-Eishockey nach Utah zu bringen. In den Gesprächen, die wir in den letzten zwei Jahren geführt haben, waren wir nicht nur beeindruckt, wie sehr sich Ryan und Ashley Smith (Ryans Frau; Anm. d. Red.) mit Leidenschaft und Vision für ihre Stadt und Utah engagieren. Nicht nur als Eishockeymarkt, sondern auch als hervorragender Standort für Sport und Entertainment allgemein", teilte die NHL am Mittwoch mit. Utah sei zudem ein "vielversprechender Markt", sodass die Liga sich darauf freue, in der Zukunft weitere Gespräche folgen zu lassen.

Um allerdings den Aufnahmeprozess richtig zu starten, müsste sich das NHL Board of Governors, die Versammlung der 32 Klubbosse, konkret mit der Bewerbung aus Salt Lake City beschäftigen. Dies ist bislang noch nicht passiert. Die Tatsache, dass die Liga hierfür nicht abgeneigt scheint, darf durchaus als gutes Zeichen für einen künftigen NHL-Standort Utah gewertet werden.

Mögliches Problem allerdings: Nach der Expansion auf 32 Teams mit den Vegas Golden Knights und dem Seattle Kraken in den letzten Jahren, erklärte die NHL erst zuletzt ihre Zeit der Erweiterungen zumindest vorerst für beendet - allerdings mit einem Zusatz: Denn aufgrund regen Interesses auch von möglichen anderen Standorten wie Houston oder erneut Atlanta, hatte sich die Liga für die nähere Zukunft eine Hintertür offen gehalten.

Salt Lake City schon 2024 NHL-Standort?

Zudem gibt es neben einer Expansion auch noch die Möglichkeit eines Umzugs einer bestehenden Franchise. Schon in den vergangenen Monaten war Salt Lake City als möglicher neuer Standort für die Arizona Coyotes aufgetaucht. Hintergrund: Die Coyotes sind derzeit ohne NHL-Arena und spielen auf Zeit in der Mullett Arena der örtlichen Universität, die lediglich 5.000 Zuschauer fasst und nicht nur aus diesem Grund über die Anforderungen für NHL-Spielstätten verfügt.

Die Coyotes-Organisation steht daher unter Zeitdruck: Können konkrete Pläne für den Neubau einer Arena nicht in den nächsten Monaten verwirklicht werden, könnte ein Umzug womöglich schon im Sommer 2024 plötzlich Realität werden. Salt Lake City könnte daher sogar noch schneller zu einem neuen NHL-Standort werden, als es aktuell den Anschein hat.