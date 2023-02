Neuer spricht über Ski-Unfall: "Für mich ist das wie Brötchenholen"

Erstmals nach seiner schweren Verletzung im Dezember hat sich Manuel Neuer ausführlich zu seinem Ski-Unfall geäußert - und auch Stellung zu einem möglichen Karriereende bezogen.

Ohne die Vorgeschichte bei der WM will Manuel Neuer nicht über seinen Unfall sprechen. "Wenn ich das jetzt erzähle, würde ich früher beginnen: in Katar. Es ist dort sehr viel zusammengekommen", beginnt Manuel Neuer in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" die Ausführungen über seinen Ski-Unfall im Dezember. Zu den Diskussionen um die "One Love"-Kapitänsbinde und dem enttäuschenden Vorrunden-Aus gesellte sich für den Nationaltorhüter "das Gefühl, dass wir zu Hause nur wenig Unterstützung hatten".

Da der Abflug in den Urlaub nach Island erst für den 19. Dezember - den Tag nach dem WM-Finale - gebucht war, musste er noch gut zwei Wochen zu Hause zubringen. "Und dann saß ich hier, und es geht einem richtig scheiße", berichtet Neuer über seine damalige Situation. "Die WM-Spiele wollte ich erst mal nicht sehen. Ich habe es nicht ausgehalten. Also bin ich am ersten Tag zehn Kilometer laufen gegangen und am zweiten noch mal. Welcher Torwart läuft zwei Tage hintereinander zehn Kilometer?"

Das ist eigentlich Kindergeburtstag. Manuel Neuer über seine verhängnisvolle Skitour

Bewegung sei in dieser Phase seine Therapie gewesen. "Andere reden mit Psychologen, ich bin laufen gegangen, am dritten Tag wandern und am vierten Tag auf eine Skitour mit engen Freunden aus der Gegend hier", erklärt er im Interview. "Ich fahre seit über 30 Jahren Ski, für mich ist das wie Brötchenholen. Felle an, Berg hoch und Piste runter. Bei uns heißt das auch "Schwabenrunde", weil man nicht für den Lift zahlt."

An diesem Tag war es aber nicht wie Brötchenholen: Neuer zog sich einen Unterschenkelbruch zu und wird in dieser Saison nicht mehr spielen. "Unter dem Schnee war irgendetwas, was mich gestoppt hat", sagt er, spielt die im Nachgang von vielen Seiten kritisierte Gefahr der Tour aber herunter.

"Ich hatte vielleicht eine Geschwindigkeit von zehn, zwölf Stundenkilometern. Das war nicht Ischgl oder Sölden, sondern mein Hausberg am Tegernsee. Von wegen: Wir hauen uns auf der Hütte den Marillenschnaps rein und rasen runter. Das war eine Trainingseinheit - Regeneration für Körper und Psyche. Ich bin diese Strecke schon zigfach runtergefahren. Das ist eigentlich Kindergeburtstag."

Allerdings habe er im Anschluss an die Verletzung durchaus das Gefühl gehabt, Mannschaft und Verein im Stich gelassen zu haben. "Ich habe sofort ein Bild in unsere Whatsapp-Gruppe gestellt und mich entschuldigt", berichtet er. "Ich habe mit den Verantwortlichen telefoniert und gesagt, dass mir das leidtut. Ich bin da kein Schisshase, der sich wegduckt. Ich habe alles erklärt, auch die Hintergründe."

Die Führungsriege des FC Bayern sei erst mal in "Schockstarre" verfallen, der Umgang mit ihm sei daraufhin "etwas zurückhaltend" gewesen. "Das konnte ich verstehen", sagt Neuer aber. "Es war nach der WM sowieso nicht leicht für den Verein, mit der Enttäuschung der Spieler umzugehen. Dann hat der Verein sich entschieden, einen zusätzlichen Torwart zu verpflichten, ich wurde da nicht befragt."

Die Verpflichtung von Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach sowie der Rausschmiss von Torwarttrainer Toni Tapalovic - eine Entscheidung, die Neuer im gleichen Interview deutlich kritisiert - lassen die Rückkehr des 36-Jährigen beim deutschen Rekordmeister trotz aller Erfolge ziemlich schwierig erscheinen.

An ein Karriereende denkt Neuer offenbar aber nicht. Er sei zuversichtlich, was seine Verletzung angeht, "weil es einen klaren Weg zurück gibt, ich tappe nicht im Dunkeln". Auch einen Rückzug aus der deutschen Nationalmannschaft schließt er zum jetzigen Zeitpunkt aus. Auch Bundestrainer Hansi Flick "geht ganz klar davon aus, dass ich zurückkehre". "Wenn ich nicht performe, werde ich den Posten räumen", sagt Neuer zwar. "Aber rechnen Sie nicht damit!"