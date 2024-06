Neuer sportlicher Berater für den TV 05/07 Hüttenberg

Florian Laudt wird dem TV 05/07 Hüttenberg in Zukunft als sportlicher Berater zur Seite stehen. Der gebürtige Hüttenberger, der selbst jahrelang Kopf der TVH-Bundesliga-Mannschaft war und zudem bei der HSG Wetzlar von 2013-2016 in der 1. Liga spielte, war seit 2020 bei seinem Heimatverein als sportlicher Leiter tätig.

Zuletzt übernahm Timm Schneider, der unmittelbar nach seinem Karriereende im letzten Sommer in die Rolle des Geschäftsführers gewechselt war und nach jahrelanger Erst- und Zweitligaerfahrung über ein großes Netzwerk verfügt, jedoch einen Großteil der Aufgaben, da die Herausforderungen insbesondere auch durch die Finanzsituation der Mittelhessen immer größer und umfangreicher werden.

Diesen neben seinem Hauptjob als Lehrer noch gerecht zu werden, ist für Laudt zunehmend schwieriger geworden. Dennoch wollten die Mittelhessen auf Laudts Fachwissen und „gutes Auge", für das er schon als Spielmacher bekannt war, nicht verzichten. Als sportlicher Berater wird der 40-jährige Vater von Zwillingen, die ebenfalls schon das TVH-Trikot tragen, der Geschäftsführung so weiterhin mit seiner fachlichen Expertise zur Seite stehen.

"Seit dem Einstieg von Timm (Anm. d. Red.: Schneider) auf die Geschäftsführerebene haben sich die Aufgabengebiete etwas verschoben. Er hat intuitiv die Verantwortung für den sportlichen Bereich übernommen und hier einen richtig tollen Job gemacht, so dass ich ruhigen Gewissens kürzertreten kann, da ich das Team in guten Händen weiß", meinte Laudt erleichtert.

"Mir haben die letzten 4 Jahre große Freude bereitet und ich denke, dass es uns gelungen ist, eine attraktive Mannschaft "Made in Hüttenberg" aufzubauen. Bedanken möchte ich mich bei Fabi Friedrich für das Vertrauen, bei Joh Wohlrab und Stefan für den guten Austausch und der Mannschaft für ihren bedingungslosen Einsatz in jedem Training und Spiel. Ich bleibe in beratender Funktion an Board und freue mich schon auf die nächste Saison", fügte er hinzu.

Auch Timm Schneider (Geschäftsführer TVH) gab zu: "Wir haben in dieser Saison gemerkt, was es für ein Aufwand ist, den Aufgaben des sportlichen Leiters auf diesem Level gerecht zu werden. Das alles ist neben einem Hauptjob nicht in dem Rahmen möglich."

"Dennoch sind wir Flo für seine Arbeit und sein Engagement unglaublich dankbar. Da ich Flo als Menschen sehr schätze und auch die Zusammenarbeit mit ihm genossen habe, war es mir wichtig ihn in beratender Funktion weiter an meiner Seite zu haben, um gewisse Dinge abzusprechen und vor allem eine sachliche Meinung mit dem Blick von etwas weiter weg zu haben. Daher freue ich mich, dass Flo die ganze Sache genauso sieht und weiter ein Teil des TVH bleibt", erläuterte er genauer und zeigte große Wertschätzung, dass Florian Laudt weiterhin mit an Bord bleibt.