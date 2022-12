Neuer Sportdirektor: Wohlgemuth wird Mislintat-Nachfolger beim VfB

Der VfB Stuttgart hat einen Nachfolger für Sportdirektor Sven Mislintat gefunden: Die Schwaben eisten Fabian Wohlgemuth vom SC Paderborn los.

Wohlgemuth erhält beim VfB Stuttgart einen Vertrag bis Juni 2025. In Paderborn hatte der 43-Jährige einen unbefristeten Kontrakt, aus dem ihn der fünfmalige deutsche Meister losgeeist hat. Der Bundesligist überweist dafür eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich an den SCP.

"Fabian Wohlgemuth passt perfekt in unser Profil. Er hat zuletzt in Paderborn bewiesen, dass er auch mit überschaubaren Mitteln einen werthaltigen Kader zusammenstellen kann, der offensiven, leidenschaftlichen Fußball spielt", wird Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle in einer Mitteilung des VfB zitiert. Er erhofft sich mit der Neubesetzung "sowohl einen neuen Impuls als auch ein Zeichen für Kontinuität auf unserem Weg". Der neue Sportdirektor stoße auf ein eingespieltes, kompetentes Team "um Markus Rüdt und Thomas Krücken, das im gesamten VfB großes Vertrauen genießt und ab Januar um Christian Gentner ergänzt wird".

Tätig in Paderborn, Kiel, Wolfsburg und Hamburg

Wohlgemuth war seit Mai 2020 für den SCP tätig. Zuvor hatte der gebürtige Berliner, der zu aktiven Zeiten unter anderem für TeBe Berlin, Chemnitz und Rostock auflief, bei Holstein Kiel, in der Nachwuchsabteilung des VfL Wolfsburg und beim Hamburger SV gearbeitet. Seinen neuen Arbeitgeber beschreibt er als "lebendigen Verein mit einer großartigen Fankultur, einer spannenden Mannschaft und unglaublichem Potenzial". Zugleich betont er: "Ich glaube daran, dass Dinge dann besonders gut funktionieren, wenn sie im Team geboren und auch gemeinschaftlich bearbeitet werden."

Der neue Sportdirektor tritt damit die Nachfolge von Sven Mislintat an, der den VfB nach über drei Jahren in dieser Woche mit sofortiger Wirkung verlassen hatte. Die Suche nach einem neuen Sportdirektor ist damit abgeschlossen - bleibt die Trainerfrage, die aber ebenfalls vor einer zeitnahen Beantwortung steht.

Labbadia im Anflug - noch an diesem Wochenende?

Bruno Labbadia gilt als heißer Kandidat für eine Rückkehr zum VfB. Noch an diesem Wochenende könnte die Verpflichtung des 56-Jährigen, der bereits zwischen Dezember 2010 und August 2013 Cheftrainer bei den Schwaben war, über die Bühne gehen. Labbadia würde Interimscoach Michael Wimmer ablösen, der nach der Trennung von Pellegrino Matarazzo eingesprungen war.