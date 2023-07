Neuer Spielplan mit Samstagabendspielen - Meister München eröffnet gegen Düsseldorf

Um die Medienpräsenz zu erhöhen, nimmt die DEL in der kommenden Saison den Samstagabend als neuen Spieltermin in ihren Spielplan auf. Zur Saisoneröffnung trifft Meister EHC Red Bull München auf die Düsseldorfer EG.

Der deutsche Meister EHC Red Bull München eröffnet die 30. Saison der Deutschen Eishockey Liga am 14. September gegen die Düsseldorfer EG. Das teilte die DEL am Montag bei der Bekanntgabe des neuen Spielplans mit. Für den früheren Bundestrainer Toni Söderholm ist das Spiel gegen den achtmaligen deutschen Meister das Debüt als DEL-Coach. Der 45 Jahre alte Finne ist Nachfolger von Don Jackson. "Mit der DEG haben wir gleich zu Beginn in eigener Halle einen äußerst reizvollen Gegner", sagte Söderholm.

Die Saison 2023/2024 findet wieder mit 14 Teams statt, daraus ergeben sich 52 Spieltage in der Hauptrunde. Der deutsche Meister soll spätestens am 30. April 2024 feststehen. Dann soll ein mögliches siebtes Playoff-Finale ausgetragen werden. Vier Partien finden in der kommenden Spielzeit jeweils an Samstagabenden statt, erstmals am 30. September das Traditionsduell der Kölner Haie mit den Adler Mannheim. "In Absprache mit unseren Klubs und unserem Medienpartner MagentaSport möchten wir den Fans damit einen neuen Sendeplatz vorstellen. Wir sehen das als zusätzlichen Service für alle Eishockey-Fans", sagte DEL-Spielbetriebsleiter Jörg von Ameln.

Wie zuvor schon bei der Verkündung des Spielplans der Deutschen Fußball Liga kam es nun auch bei der DEL zu einer Panne. Mindestens der Club-Spielplan der Schwenninger Wild Wings war zumindest vorübergehend vor der geplanten Verkündung der Liga online einsehbar. Laut DEL lag der Grund für die Panne nicht bei der Liga. Indes kursierten via Twitter vorab auch Screenshots der kompletten ersten beiden Spieltage - die sich schließlich auch als wahr herausstellten.

