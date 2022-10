Neuer Skisprung-Wettbewerb vorgestellt - Skifliegen für Frauen

Die FIS schraubt am Weltcup-Programm für die neue Skisprung-Saison. Neben einem gänzlich neuen Duo-Wettkampf, der die Team-Hürde für kleinere Nationen heruntersetzt, wird es erstmals ein Skifliegen der Frauen geben.

Der Internationale Ski-Verband FIS hat einen neuen Wettbewerb für die kommende Weltcupsaison der Skispringer vorgestellt. Beim sogenannten "Super-Team" treten zwei Sportler einer Nation zusammen als Mannschaft an. Anders als bei den restlichen Weltcupspringen wird ein Duo-Wettbewerb in drei Durchdängen über die Bühne gehen. Dieser soll vor allem kleineren Nationen - welche nicht die Möglichkeit haben, ein Vierer-Team zu stellen - die Chance auf Erfolge erhöhen.

Das erste Mal wird der "Super-Team"-Wettkampf der Männer am 11. Februar nächsten Jahres in Lake Placid stattfinden, bevor er am 19. Februar dann in Rasnov (Rumänien) ein zweites Mal durchgeführt wird. Das neue Format wurde außerdem während des Sommer-Grand-Prix in Rasnov getestet. Bevor die Männer im Duo fliegen dürfen, werden die Frauen schon im Januar im japanischen Zao sich erstmals im neuen Duo-Wettbewerb messen.

Erstes Skifliegen der Geschichte für Frauen

Außerdem genehmigte die FIS das erste Skifliegen der Geschichte für Frauen. Im März nächsten Jahres werden die 15 führenden Springerinnen der Raw-Air-Serie, die mindestens 18 Jahre alt sein müssen, im norwegischen Vikersund an den Start gehen. Der Wettkampf spielt für die Weltcupwertung allerdings keine Rolle.

Eine weitere Änderung gibt es für das Wochenende in Titisee-Neustadt, wo am 10. Dezember ein zusätzlicher Mixed-Team-Wettbewerb ausgetragen wird. Somit finden die Einzelwettkämpe am 9. und 11. Dezember statt.