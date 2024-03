Neuer Siebenmeter-Schütze der MT Melsungen: "Da gibt es kein Wenn und Aber"

Nicht Timo Kastening und auch nicht Ivan Martinovic: Beim nordhessischen Handball-Bundesligisten MT Melsungen wirft mittlerweile ein Spieler vorrangig die Siebenmeter, mit dem wohl nicht viele vor der Saison gerechnet hätten. Und der neue Siebenmeter-Schütze gibt sich selbstbewusst.

Trotz der Rückkehr von Ivan Martinovic (nach Verletzung) ist der Dimitri Ignatow jetzt der Mann bei der MT, der es vom Strich macht. Oder wie es Ignatow selbstbewusst ausdrückt: „Da gibt es kein Wenn und Aber. Ich werfe erst einmal die Siebenmeter."

Aus dem Melsunger Strafwurfgespann Martinovic und Timo Kastening hat sich somit ein Trio mit Ignatow gebildet. Sie hätten sich abgesprochen, berichtet der neue Schütze, und solange es bei ihm weiter gut läuft, bleibe er Werfer Nummer eins. Die Quote spricht jedenfalls für den 25-jährigen Rechtsaußen. In den zurückliegenden vier Spielen trat Ignatow 13 Mal an den Strich und verwandelte elf Siebenmeter.

Kastening abgerutscht

Kastening, neben Martinovic eigentlich der etatmäßige Siebenmeter-Schütze der Nordhessen, kommt in der aktuellen Spielzeit nur auf eine Trefferquote von 68,6 Prozent (35 Tore). Der 28-Jährige ist auch in der Nationalmannschaft mittlerweile nicht mehr die erste Option bei Strafwürfen. Martinovic hat bis dato 31 Mal vom Strich verwandelt - bei einer Quote von 83,8 Prozent.

Die Linkshänder tauschen sich aus, auch während eines Spiels. „Wenn du auf der Bank sitzt oder wie Ivan zuletzt von außen zuschaust, beobachtest du die Siebenmeter etwas genauer", sagt Ignatow. Bei Martinovic sei ihm beispielsweise aufgefallen, dass die Erfolgsquote höher liegt, wenn er vor dem Wurf ein- oder zweimal antäuscht.

Tipps untereinander - und von Lichtlein

In dieser Hinsicht geben sie sich untereinander Tipps, ab und an holen sie sich auch mal einen Ratschlag bei Torwarttrainer Carsten Lichtlein, falls der den gegnerischen Keeper und dessen Siebenmeter-Gewohnheiten besser kennt.

Grundsätzlich gilt: Wird beim ersten Strafwurf gepatzt, „hängt es vom Gefühl ab, ob ich dann beim zweiten erneut antrete", sagt Dimitri Ignatow. Zuletzt in Balingen übernahm Martinovic nach Ignatows erstem Fehlwurf.

Am morgigen Freitag (22. März) hat die MT Melsungen den TBV Lemgo Lippe zu Gast. Es ist die 13. Partie vor eigenem Publikum, und es sei kein Geheimnis, sagt Ignatow: „Wir wollen zu Hause ungeschlagen und eine Macht bleiben."