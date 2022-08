Neuer Sechser für Forte: Bielefeld holt Lepinjica

Arminia Bielefeld hat im defensiven Mittelfeld noch einmal nachgelegt und sich mit Ivan Lepinjica von HNK Rijeka verstärkt.

Lepinjica wird von Arminia Bielefeld bis Ende der Saison 2022/23 ausgeliehen. Anschließend haben die Ostwestfalen die Option auf eine Festverpflichtung des 23-jährigen defensiven Mittelfeldspielers. Beim DSC wird Lepinjica mit der Rückennumer 13 auflaufen.

"Wir kennen den Spieler schon länger und hatten nun die für uns passende Gelegenheit, ihn auf Leihbasis zu bekommen. Ivan bringt mit 1,90 Metern eine stattliche Körperlänge für die Position im defensiven Mittelfeld mit. Er hat bei uns die Möglichkeit, sich in einer starken Liga zu beweisen. Wir freuen uns auf ihn", wird Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi auf der Klub-Website zitiert.

"Ich bin glücklich, dass ich für einen traditionsreichen Klub in Deutschland auflaufen darf. Bei meinem Verein HNK Rijeka bedanke ich mich, diese Chance ergreifen zu können", sagte Lepinjica. "Es ist schön, hier zu sein. Ich habe ein gutes Gefühl."

Forte: "Bin zufrieden, dass Ivan zu uns kommt"

Lepinjica soll nun so schnell wie möglich integriert werden und die Abläufe im Team kennenlernen. Von seiner körperlichen Präsenz erwartet Trainer Uli Forte mehr Stabilität in der Defensive: "Wir waren uns einig, dass uns ein physisch starker, großer Spieler als Sechser nochmal guttut. Insofern bin ich als Trainer zufrieden, dass Ivan zu uns kommt und wir mit ihm arbeiten können", sagte der Schweizer. Bielefeld hat die ersten drei Ligaspiele in den Sand gesetzt und dabei bereits sieben Gegentore kassiert.