Neuer schlägt vehement zurück - FC Bayern dürfte nicht überrascht sein

Es hat sich vieles angestaut bei Manuel Neuer. Nun meldet sich Bayerns verletzte Nummer 1 wortgewaltig zurück. kicker-Reporter Georg Holzner kommentiert.

In einem bemerkenswerten Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" und "The Athletic" holt Manuel Neuer zum Gegenschlag aus und bestätigt das, was der FC Bayern nicht zugeben, der kicker aber schon vor zwei Wochen berichtet hatte: Ja, es war auch ein Schlag gegen den Kapitän des Rekordmeisters, dass die Verantwortlichen an der Säbener Straße Torwarttrainer Toni Tapalovic entlassen haben. Er spricht sogar davon, dass "es das Krasseste war, was ich in meiner Karriere erlebt habe". Deutliche Worte.

Neuers Worte sind für ihn untypisch vehement

Normalerweise verhält sich Neuer nach Spielen in den Kurz-Interviews oft sehr diplomatisch, auch als Schutzschild für die Mannschaft. Nüchternheit und Zurückhaltung statt Populismus oder knallharter Kritiken. Geht es aber um ihn selbst, um einen Angriff gegen seine Person, schaltet der 36-Jährige in den Angriffsmodus. Das war schon im "Fall Marc-André ter Stegen" so, als manche Kritiker einen offenen Zweikampf im Tor der Nationalmannschaft forderten. Neuer wehrte sich damals. Neuer wehrt sich auch diesmal. Diesmal aber für den Keeper untypisch vehement.

Interview war natürlich nicht mit dem FC Bayern abgesprochen

Denn: Es hat arg gebrodelt in Neuer, der mit diesem natürlich nicht mit dem FCB abgesprochenen Interview seine Sicht der Dinge darstellen wollte. WM, Skitour, das Tapalovic-Aus. Es wurde viel geredet über Neuer. Nun erzählt er die Geschichte aus seiner Perspektive. Gerade die Entlassung von Torwarttrainer Tapalovic setzt ihm zu. Einen Schuldigen nennt er in diesem veröffentlichen Gespräch nicht.

Verhältnis zu Trainer Nagelsmann wird weiter abkühlen

Aber klar ist nach diesem Interview auch: Das Verhältnis zu Trainer Julian Nagelsmann, der sich in seiner Amtszeit lieber mit Joshua Kimmich als mit Kapitän Neuer austauscht, galt schon vor der Verletzung als nicht besonders eng - es wird auch nach der erhofften Rückkehr der Nummer 1 mindestens unterkühlt bleiben, eher noch weiter abkühlen. Schließlich war der Chef-Coach die treibende Kraft hinter dem Tapalovic-Aus.

All das, worüber Neuer im Interview spricht, hat er davon unabhängig schon in der Führungsetage beim FCB hinterlegt. Der Inhalt des Interviews dürfte die Verantwortlichen der Münchner also wenig überraschen. Genauso wenig die Tatsache, dass sich Neuer wehrt.