Neuer Schiri-Boss Kircher: Ein Coup - und viele Probleme

Zur Saison 2024/25 wird Knut Kircher (54) neuer Schiedsrichter-Chef. Ein Überraschungscoup des DFB, der aber zu lange zugeschaut hat. Kircher wird eine Menge Probleme vorfinden und sich an seinen wortgewaltigen Ankündigungen messen lassen müssen. Eine kommentierende Analyse von Carsten Schröter-Lorenz.

Nach vielen Monaten der Dauerkrise scheint das unverhofft positive Momentum durch den U-17-Weltmeistertitel den gesamten DFB zu beflügeln. Jedenfalls ist auch der Schiedsrichter-Chefetage am Mittwoch ein Coup gelungen. Der 54-jährige Knut Kircher wird zur Saison 2024/25 neuer Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH, als Nachfolger von Lutz Michael Fröhlich (66). Mit dieser Personalie haben die Verantwortlichen nicht nur die Öffentlichkeit überrascht, sondern auch gut vernetzte Experten und die Bundesliga-Schiedsrichter selbst.

Zuletzt waren die noch aktiven Top-Referees Felix Brych und Deniz Aytekin sowie der aktuelle Sportliche Leiter Bundesliga, Peter Sippel, als potenzielle Fröhlich-Nachfolger gehandelt worden. Eine beachtliche Diskretion im sonst so geschwätzigen Schiedsrichterwesen.

Kircher, früher selbst auch bei Fans und Vereinsvertretern anerkannte Bundesliga-Spitzenkraft dank starker Persönlichkeit und Ausstrahlung, hatte sich seit dem Ende seiner aktiven Karriere 2016 bei den Referees eher im Hintergrund gehalten. Er wirkte zwar als Beobachter der Elite-Schiris in den Stadien, sein Fokus lag aber auf seinem Hauptjob als Personalführungskraft im Management von Mercedes-AMG.

Podcast Geht Kaiserslauterns Plan B auf? Der FCK gewinnt das erste Spiel nach dem Trainerwechsel. Wird jetzt alles gut? Der FC Bayern hat einen Neuzugang - und der FC Liverpool Verletzungsprobleme. alle Folgen

Mit Blick auf Expertise und Erfahrungen auf diesem verantwortungsvollen Posten in der freien Wirtschaft, kombiniert mit seinem früheren Wirken auf dem Platz und inzwischen genug Abstand zu den noch aktiven, ehemaligen Kollegen, erscheint die Entscheidung pro Kircher als cleverer Schachzug. Die DFB-Schiri-Verantwortlichen haben sich mit der schon jetzt erfolgten Verkündung zumindest ein wenig Luft verschafft. Denn an dieser Stelle enden die Komplimente.

Kircher wird ab nächstem Sommer höchstwahrscheinlich noch viele Probleme vorfinden. Fröhlich ist im persönlichen Umgang stets ein angenehmer, kritikfähiger Kommunikator. Mit diesen Eigenschaften war der Berliner aber zu oft zu nett und zu verständnisvoll in diesem Haifischbecken der vielen Ich-AGs und hat unterm Strich in über sieben Jahren Führung der Top-Referees eine Bilanz vorzuweisen, die einen Klub-Manager längst den Job gekostet hätte. Der DFB hat an dieser Stelle zu lange tatenlos zugeschaut.

Trotz eines deutlichen Fortschritts in Sachen Transparenz gibt es intern wie extern bis heute keine klare, verlässliche Linie im Umgang mit Fehlern. Zu wenig fachliche Führung während der Saison, trotz leichter Verbesserungen eine weiterhin zu geringe Beachtung des Leistungsprinzips bei den Ansetzungen, eine nicht ausreichende Bearbeitung der zumindest erkannten Defizite in puncto Fußballkompetenz, eine intransparente Auf- und Abstiegsregelung sowie und vor allen Dingen nach wie vor zu viele klare Fehlentscheidungen - trotz und manchmal sogar wegen des VAR. Das sind nur die wichtigsten Baustellen, die der kicker in seinem großen Report "Im roten Bereich" Ende 2022 ausführlich beleuchtet hat - und die bis heute nicht zufriedenstellend geschlossen wurden.

Obwohl die Spielzeiten 2020/21 (Durchschnittsnote 3,0), 2021/22 (3,08) und 2022/23 (3,0) die nach kicker-Noten schlechtesten seit VAR-Einführung 2017 waren und auch unter den Aktiven darüber Unzufriedenheit herrschte, gab es auf den Sommerlehrgängen 2023 von der Führungscrew um Fröhlich wenig Selbstkritik zu hören. Statt die strukturellen Probleme intensiver anzugehen, wurde das aus Schiri-Sicht gelungene Saisonfinale 2023 betont respektive die Freude über beachtliche internationale Ansetzungen deutscher Schiris nach vorangegangener Dürreperiode.

Transparenz, Geradlinigkeit, Bereitschaft zur Veränderung, die Notwendigkeit des richtigen Leistungswillens und ein konstruktiver Dialog. Knut Kircher in seinem DFB-Kommuniqué

"Transparenz, Geradlinigkeit, Bereitschaft zur Veränderung, die Notwendigkeit des richtigen Leistungswillens und ein konstruktiver Dialog." Diese Dinge stellt Kircher im heutigen DFB-Kommuniqué wortgewaltig in Aussicht - und wird sich an diesen Worten messen lassen und auch seine Mitstreiter überprüfen müssen. So verantwortet etwa Jochen Drees seit 2018 die Tätigkeiten des VAR. Ein Bereich, der Fröhlich mit am meisten Probleme beschert hat.

Immerhin: Mit dem aktuellen Notenschnitt von 2,84 liegen die Bundesliga-Schiris auf Rekordkurs. Ob das nur eine positive Momentaufnahme ist, oder eine nachhaltige Entwicklung wird man am Saisonende sehen. Es wäre dann zumindest ein halbwegs versöhnlicher Abschied für Fröhlich, der im Hintergrund zwar seinen Vertrag bis Ende 2024 erfüllen wird, es aber selbst forciert hat, die Verantwortung schon im nächsten Sommer zu übergeben. Angesichts der vielen Einflüsse, Eitelkeiten, regionalen Klüngel und Machtspiele in der Schiri-Zunft hatte Fröhlich bei all seinen Fehlern einen komplizierten und undankbaren Job. Das wird auch Kircher merken.