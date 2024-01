Neuer Schalker Ärmelsponsor schon gegen HSV auf dem Trikot

Kurz vor dem Rückrundenstart hat Schalke 04 einen Ärmelsponsor präsentiert. Finanziell ist das Volumen nicht mit dem vergleichbar, das der vorherige, wegen einer Insolvenz aber ausgeschiedene Partner in Aussicht gestellt hatte.

Schalke trat zuletzt ohne Ärmelsponsor an. Das ändert sich nun. IMAGO/Team 2

Die Sponsorensuche ist beim FC Schalke 04 mittlerweile zu einem Dauerthema mutiert. Der Verein tut sich nun schon seit Monaten schwer, wenn es darum geht, Partner zu finden, die viel Geld zahlen und sich gleichzeitig auf eine langfristige Bindung einlassen wollen (oder können). Immer wieder muss der ehemalige Europapokal-Dauergast Abstriche machen.

So wie diesmal. Ein neuer Ärmelsponsor ist gefunden, der Vertrag mit dem Haushaltswaren-Unternehmen Mulex gilt aber nur bis zum Sommer, zumindest erst einmal. Zudem springt für den Verein finanziell weitaus weniger heraus, als es beim Vorgänger Hülsta der Fall gewesen wäre.

Am Freitag hat Schalke 04 verkündet, dass jetzt ein Nachfolger gefunden wurde für den Möbelhersteller, mit dem die Geschäftsbeziehung nicht so verlief, wie sich das alle gewünscht hatten. Das Unternehmen war erst im Sommer groß als Ärmelsponsor eingestiegen, der Vertrag sollte bis 2026 laufen und dem Verein nach kicker-Informationen rund zwei Millionen Euro pro Jahr einbringen.

Sonderkündigungsrecht gegenüber Hülsta

Kurz vor Weihnachten verkündete Schalke 04 dann, dass der Vertrag mit Hülsta mit sofortiger Wirkung beendet werde. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens im Unternehmen konnte der Klub von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen.

Mulex steigt zum Premium-Partner auf

Nun folgt Mulex, ein Haushaltswaren-Unternehmen, das zwar vor etwas mehr als 25 Jahren in Solingen gegründet wurde, aber längst in Gelsenkirchen ansässig ist. Eine externe Agentur war nicht dazwischengeschaltet: Der FC Schalke 04 um seinen neuen Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann tütete den Deal eigenhändig ein. Mulex war bereits Hospitality- und Logenkunde auf Schalke und steigt nun zum Premium-Partner auf.

Mit einem ähnlich lukrativen Finanzvolumen, wie es einst mit Hülsta zumindest auf dem Papier vereinbart worden war, ist indes nicht zu rechnen. Der Betrag, den Schalke 04 für die 17 Rückrundenspiele kassiert, wird deutlich geringer ausfallen.

Neuer Sponsor kurz vor dem Start - da war doch was? Genau, der letzte größere Last-Minute-Deal ist erst ein paar Monate her. Nur wenige Stunden vor dem Beginn der aktuellen Zweitligasaison gegen den HSV hatte Schalke 04 im Juli einen neuen Trikotsponsor präsentiert. Am Ende eines Suchprozesses, bei dem sich der Verein schwertat und mit Blick auf interne Abläufe nicht gerade zielführend agierte, konnte Veltins gewonnen werden.

Die Brauerei, seit 2005 auch Namensgeber der Arena, ist eine Trikotpartnerschaft bis zum Sommer eingegangen. Bis dahin läuft nun auch der Vertrag mit dem neuen Ärmelsponsor, nach Ablauf der Rückrunde könnte die Partnerschaft immerhin "perspektivisch verlängert werden", teilt Schalke mit. Das Logo wird erstmals im Heimspiel gegen den HSV am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf dem Shirt zu sehen sein.