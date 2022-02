Neuer Schalke-Trikotsponsor: Heiße Spur führt zu Vivawest

Nach dem Ende der Partnerschaft mit Gazprom sucht Schalke einen neuen Trikotsponsor. Eine heiße Spur führt nach kicker-Informationen zum Wohnungsanbieter Vivawest.

Der Sitz der GmbH mit einem Jahresumsatz von 833,7 Millionen Euro (2020) und über 2000 Angestellten ist zwar Essen, deren Hauptverwaltung befindet sich aber auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Nordstern in Gelsenkirchen-Horst, einen Steinkohlewurf von der Arena entfernt. Die Vivawest betreut circa 120.000 Wohnungen in rund 100 Kommunen in West-Deutschland, neben Gelsenkirchen auch in Düsseldorf, Köln oder Duisburg.

Montagmittag hatte Schalke 04 bekanntgegeben, dass Vorstand und Aufsichtsrat des Vereins beschlossen haben, die Partnerschaft mit Gazprom zu beenden. Dazu würden derzeit Gespräche mit Vertretern des aktuellen Hauptsponsors geführt.

Zudem sei die Vereinsführung "zuversichtlich, zeitnah einen neuen Partner präsentieren zu können". Der ist möglicherweise bereits gefunden.

