Neuer Schalke-Hauptsponsor: Dreijahresvertrag bringt rund sieben Millionen Euro jährlich

Schalke 04 hat einen neuen Hauptsponsor: Die Onlineplattform "MeinAuto.de" löst den Vivawest-Schriftzug ab, der seit März in Folge der Trennung von Gazprom auf dem Trikot prangte. Der Vertrag gilt für drei Jahre, die Königsblauen können nach kicker-Informationen mit rund sieben Millionen Euro jährlich rechnen.

Aus Schalkes Trainingslager in Mittersill berichtet Toni Lieto

Kaum hatte sich der FC Schalke 04 im Februar als unmittelbare Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine vom langjährigen Hauptsponsor Gazprom getrennt, konnte der Verein bereits einen Ersatz präsentieren: Vivawest sprang damals kurzfristig ein. Der regional ansässige Wohnungsanbieter wäre auch über diesen Sommer hinaus seiner Rolle treu geblieben, schon damals war aber vereinbart worden, dass sich die Gelsenkirchener im Fall der sofortigen Bundesliga-Rückkehr nach einem neuen Partner umsehen dürften.

Das Sponsoring hätte sich Vivawest für die Saison 2022/23 etwa 4,5 Millionen Euro kosten lassen, von "MeinAuto.de" erhalten die Gelsenkirchener nun rund sieben Millionen. Das wiederum ist zwar weniger als die Hälfte der Summe, die Gazprom bei Vertragserfüllung (bis 2025) überwiesen hätte (15 Mio.), allerdings gilt es hier zwei Dinge zu bedenken: Die 15 Millionen Euro des russischen Unternehmens haben in den aktuellen Planungen der Schalker keine Rolle gespielt, zudem haben die Schalker ein Modell entwickelt, das für Mehreinnahmen sorgt. Beispielsweise haben sie ihr Trainingsoutfit separat vermarktet - ein durchaus ungewöhnlicher Schritt in der Branche.

Die Mannschaft wird das blaue Heimtrikot (Adidas hat Umbro als Ausrüster abgelöst) mit dem neuen weißen Schriftzug erstmals am Mittwoch beim Testspiel in Österreich gegen US Salernitana (18 Uhr, LIVE! bei kicker) tragen. Auch der Teambus wurde bereits umgestylt. Vivawest soll dem Verein in anderer Form als Partner erhalten bleiben, Gespräche dazu laufen.

Alle 40.000 Dauerkarten und alle 72 Logen bereits verkauft

Vor gerade einmal einem Jahr stand der FC Schalke 04 am Abgrund, sportlich und finanziell. Das Ansehen des Vereins war arg gesunken. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Alle 40.000 Dauerkarten für die neue Saison sind bereits verkauft, dasselbe gilt für die 72 Logen. Darüber hinaus konnte der Bundesliga-Rückkehrer in den vergangenen Monaten einige neue Partnerschaften schließen.

Schalkes Vorstandsvorsitzender Bernd Schröder wertet dies als Zeichen dafür, "dass Vertrauen wieder aufgebaut werden konnte". Seine Erfahrung ist, dass viele Menschen "Lust signalisieren, etwas mit uns zu machen". Der Verein freut sich über eine deutlich erhöhte Reputation, für Schröder ist das erstarkte Interesse "auch ein Spiegel unserer Arbeit".