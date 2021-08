Neuer Rekordtransfer: ManCity holt Grealish für 118 Millionen Euro

Jack Grealish (25) wechselt für eine Rekordsumme von Aston Villa zu Manchester City. Der Meister ist wohl trotzdem noch nicht zufrieden.

Manchester United hat Jadon Sancho (Borussia Dortmund) und Raphael Varane (Real Madrid) für insgesamt über 100 Millionen Euro geholt, nun legt der Stadtrivale nach und setzt gleich das größtmögliche Ausrufzeichen: Für umgerechnet 118 Millionen Euro (100 Millionen Pfund) wechselt Jack Grealish zu ManCity und ist mit großem Abstand der Rekordeinkauf des Meisters und der Premier-League-Geschichte. Er erhält einen Vertrag bis 2027.

Grealish, geboren in Birmingham und groß geworden bei Aston Villa, hatte in den vergangenen Jahren immer mal wieder im Schaufenster gestanden, seinem Kindheitsverein aber stets die Treue gehalten. Nach 20 Jahren im Villa-Trikot geht der englische Nationalspieler nun den nächsten Schritt - und auf Titeljagd.

"Pep liebt seine Art zu spielen"

"City ist die beste Mannschaft des Landes mit einem Trainer, der als der Beste der Welt gilt - Teil dieses Klubs zu sein ist ein Traum, der wahr wird", wird Grealish in der Pressemitteilung zitiert. "Es wird etwas Besonderes, für Pep zu spielen und von ihm zu lernen." Sportdirektor Txiki Begiristain bezeichnet Grealish als "einen der derzeit aufregendsten Offensivspieler der Welt" und "ideal" für ManCity: "Pep liebt seine Art zu spielen. Unser und sein Stil passen perfekt zusammen."



Für ManCity ist Grealish, der sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf dem linken Flügel eingesetzt werden kann, die erste große Investition in diesem Sommer, womöglich aber noch nicht die letzte. Pep Guardiola will offenbar auch Harry Kane (28) unbedingt in seinen Reihen wissen. Für den Topscorer der vergangenen Premier-League-Saison wären noch mehr Millionen als die für Grealish nötig.

Bailey und Co.: Villa hat die Grealish-Millionen bereits ausgegeben

Bisher hatten sich die Spurs - und allen voran Boss Daniel Levy - gewehrt, ihr Tafelsilber innerhalb der Liga zu verkaufen. Anders als einst bei Luka Modric oder Gareth Bale (beide von Tottenham zu Real Madrid) sind die spanischen Spitzenklubs in diesem Sommer aber nicht finanzstark genug.

Aston Villa verliert zwar seinen Kapitän und Leistungsträger, hat aber bereits vorgesorgt und kräftig investiert: Neben Leon Bailey (32 Millionen Euro, Bayer Leverkusen) kamen Mittelfeldspieler Emiliano Buendia (38 Millionen Euro, Norwich City) und Angreifer Danny Ings (35 Millionen Euro, FC Southampton).