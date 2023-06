Neuer Rekordtransfer? Leipzig will Openda als Nkunku-Ersatz

RB Leipzig will den Belgier Lois Openda als Ersatz für den zum FC Chelsea wechselnden Christopher Nkunku verpflichten. Der Stürmer könnte zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte werden.

Entsprechende Meldungen der Bild-Zeitung, die zuerst darüber berichtet hatte, decken sich mit Informationen des kicker. Demnach ist sich Sport-Geschäftsführer Max Eberl mit dem 23-jährigen Stürmer des RC Lens bereits einig über einen Wechsel, nun beginnt der Ablösepoker mit dem Tabellenzweiten der französischen Meisterschaft.

Klar ist: Ein Schnäppchen wird Openda nicht. Das war der schnelle und treffsichere Belgier, als Lens ihn vor einem Jahr für runde zehn Millionen Euro vom FC Brügge verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet hatte. Mit 21 Toren und vier Assists hatte der Stürmer danach wesentlichen Anteil, dass sich Lens als Zweiter der Ligue 1 für die Champions League qualifizierte. In der belgischen Nationalmannschaft bestritt Openda bislang acht Länderspiele, auch beim 3:2-Sieg in Köln gegen die deutsche Elf kam er in der Schlussphase zum Einsatz.

Im Raum steht eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro. Damit würde Openda 2016 für gut 29 Millionen Euro geholten und zwei Jahre später für 60 Millionen Euro an den FC Liverpool abgegebenen Naby Keita als neuen Leipziger Königstransfer ablösen. Wie die bereits aus Salzburg verpflichteten Benjamin Sesko (20) und Nicolas Seiwald (22) entspricht Openda dem typischen RB-Beuteschema, junge, hochbegabte und entwicklungsfähige zu holen. Dies gilt auch für den Hoffenheimer Christoph Baumgartner (23), mit dem man sich über einen Wechsel einig ist.