Neuer Rekordtransfer: Gosens' Bundesliga-Traum wird bei Union wahr

Robin Gosens hat nach fünf Stationen im Ausland und nach mehreren Lockversuchen den Weg in die Bundesliga gefunden. Der Nationalspieler wechselt zu Champions-League-Klub Union Berlin.

Dass Robin Gosens von der Bundesliga träumt, ist nichts Neues. Schalke war und ist seine Herzensangelegenheit, Leverkusen, Frankfurt und zuletzt Wolfsburg wurden in den vergangenen Monaten als potenzielle Abnehmer gehandelt, doch geklappt hat es nun mit Union Berlin, dem Überraschungsklub und -vierten der vergangenen Bundesliga-Saison.

"Mit Robin konnten wir einen Spieler verpflichten, der für Einsatzwillen, Mentalität und Mannschaftsgeist steht" wird Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball Männer, in einer Pressemitteilung zitiert. "Diese Eigenschaften haben wir gesucht und glauben, mit der Verpflichtung von Robin eine wichtige Verstärkung für unser Spiel gewonnen zu haben."

Der 29-jährige Nationalspieler, auf den Hansi Flick bei der WM in Katar verzichtete und ihn für die Juni-Länderspiele wieder berief, kann mit den Eisernen dort anknüpfen, wo er mit seinem bisherigen Arbeitgeber Inter Mailand aufgehört hat: in der Champions League.

Gerade einmal ein paar Wochen ist es her, da wurde Gosens im Endspiel der Königsklasse gegen Manchester City (0:1) eingewechselt und brachte viel Wille und Energie ins Inter-Spiel, dass die Nerazzurri vom Ausgleich träumen durften - und diesen fast schafften durch eine Torchance von ihm sowie eine Vorarbeit für Romelu Lukaku.

"Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, einmal in Deutschland und der Bundesliga zu spielen", sagte Gosens. "Die letzten Jahre von Union waren beeindruckend, das hat man auch im Ausland mitbekommen."

Union macht Gosens zum Rekordtransfer in der Vereinsgeschichte, genaue Vertragsdetails wurden aber nicht genannt. Dem Vernehmen nach fließen bis zu 15 Millionen Euro Ablöse. Sein Vertrag läuft bis Juni 2028.

Joker-Dasein bei Inter

Mit dem Wechsel zu einem europäisch spielenden Bundesligisten will sich Gosens weiterhin für die deutsche Nationalelf auf ihrem Weg zur Heim-EM empfehlen.

Bei Inter erlebte er unter Trainer Simone Inzaghi in der abgelaufenen Spielzeit unterschiedliche Phasen - auch aufgrund Verlertzungen ab seinem Wechsel von Atalanta Bergamo im Januar 2022. Auch deshalb war Gosens nie über die Rolle des Einwechselspielers hinausgekommen - auch wenn er sich in den letzten Monaten bis hin zu seinem schwungvollen Einsatz im Champions-League-Finale öfters zeigen durfte. Insgesamt brachte es der an der niederländischen Grenze in Emmerich geborene Fußballer für Inter auf 39 Serie-A-Spiele (28 Einwechslungen, drei Tore), sieben Coppa-Italia-Partien (fünf Einwechslungen, ein Tor) und elf Auftritte in der Königsklasse (acht Einwechslungen, ein Tor). Bei den beiden 0:2-Niederlagen der Mailänder gegen die Bayern stand er allerdings in der Startelf.