Neuer Rekord mit 73: Scolari schreibt Copa-Libertadores-Geschichte

Luiz Felipe Scolari schraubt weiter an seinem Vermächtnis. Durch den Halbfinaleinzug in der Copa Libertadores mit Athletico Paranaense schrieb der Weltmeistertrainer von 2002 Geschichte.

Durch ein Tor in der sechsten Minute der Nachspielzeit gewannen Scolari und Paranaense das Viertelfinal-Rückspiel gegen den argentinischen Klub Estudiantes de la Plata mit 1:0 und schafften so auf den letzten Drücker den Sprung ins Halbfinale. Dort steht Scolari nun bereits zum sechsten Mal in der Geschichte der Copa Libertadores - alleiniger Rekord.

Bei seinen insgesamt acht Teilnahmen an dem Wettbewerb mit verschiedenen Klubs hatte Scolari nur zweimal nicht das Halbfinale erreicht und war immer mindestens bis ins Viertelfinale vorgedrungen. Allerdings: Sein letzter Triumph im südamerikanischen Pendant zur Königsklasse datiert aus dem Jahr 1999.

Damals siegte "Felipao" mit seinem Herzensklub Palmeiras Sao Paulo, auf den er jetzt mit Paranaense im Halbfinale trifft. Palmeiras gilt als amtierender Titelverteidiger als Favorit. In Flamengo Rio de Janeiro steht auch noch ein dritter brasilianischer Klub im Halbfinale, das Team um Neuzugang Arturo Vidal trifft auf Velez Sarsfield aus Argentinien.