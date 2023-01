Neuer Rasen für den letzten Test: Debüt von Roussillon fraglich

Die Spieler von Union Berlin hat der Alltag in Deutschland wieder. Am Samstag steigt das letzte Testspiel gegen Zilina.

Am Mittwoch endete für die Profis des 1. FC Union Berlin das zehntägige Trainingslager in Spanien. Nach dem freien Donnerstag gab es am Freitag die erste Trainingseinheit in Köpenick. Es war rund acht Grad kälter, als die Eisernen am Vormittag zum Trainingsplatz liefen

Zu den Aktiven gehörte auch Neuerwerbung Jerome Roussillon vom VfL Wolfsburg. Der Verteidiger könnte in Abhängigkeit von seinem Fitnesszustand am morgigen Samstag (15.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei gegen den slowakischen Erstligisten MSK Zilina sein Debüt im Union-Trikot erleben.

Kaum Einsatzzeit beim VfL

Ob der Franzose tatsächlich auf dem seit Dienstag neu verlegten Grün im Stadion auflaufen wird, hängt von der Einschätzung von Trainer Urs Fischer ab. Dagegen spricht, dass Roussillon im Trainingslager der Wolfsburger wegen Knieproblemen größtenteils individuell trainieren musste und die Abläufe bei seinem neuen Klub noch nicht kennt.

Was Roussillon am Freitag im nicht öffentlichen Training machen konnte, ist nicht bekannt. Allerdings ist die Partie gegen Zilina auch Unions letztes Testspiel dieser Wintervorbereitung. Da Roussillon beim VfL in der Hinrunde (4 Einsätze) kaum Spielpraxis erhielt, würden ihm ein paar Testspiel-Minuten guttun. Ansonsten kann er sich nur im Training und einem der nächsten Pflichtspiele aufdrängen.

Jordan wird rechtzeitig fit

Schon am Samstag spielen kann vermutlich Angreifer Jordan, dessen Knöchelblessur bei der letzten Einheit am Dienstag in Spanien wohl keine größeren Nachwirkungen hinterlassen hat. Passen müssen dagegen die Mittelfeldspieler Andras Schäfer nach einem Mittelfußbruch und Morten Thorsby nach einer kleineren Magen-Operation. Beide befinden sich noch im Aufbautraining.