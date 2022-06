Neuer Range Rover: Der Royal unter den Geländewagen

Wenn Autos geadelt werden könnten, dann hätte ihn die Queen wahrscheinlich längst in den Stand eines "Sir Range" erhoben: Der Range Rover ist das Flaggschiff von Land Rover, eigentlich unzeitgemäß groß und schwer, und doch eine Ikone, die in bester Britishness Luxus mit Geländegängigkeit vereint. Jetzt hat sich die neue und fünfte Generation auf den Weg zum Kunden begeben, der tunlichst nicht unter Geldsorgen leiden sollte.

Dass ein Deutscher offizieller Hoflieferant wird, geschieht nicht alle Tage. Für Ralf Speth (66), gebürtig im mittelfränkischen Roth, ist es indes genauso gekommen: Bis 2020 stand er Jaguar Land Rover als CEO vor und durfte somit das britische Königshaus mit Automobilen beliefern. Heute kommt diese Ehre Speths Nachfolger zu, dem Franzosen Thierry Bolloré.

Die Affinität der Queen speziell zum Range Rover ist vielfach dokumentiert. Bis ins hohe Alter chauffierte die gelernte Automechanikerin noch selbst, bei der diesjährigen Royal Horse Show im Park von Schloss Windsor strahlte die 96-jährige zumindest noch vom Beifahrersitz aus durchs Seitenfenster.

Die Queen ist Fan

2014 fuhr sie noch selbst: Die Queen in Balmoral am Steuer eines Range Rovers. Imago

70 Jahre Regentschaft wie die königliche Jubilarin - das hat der "Range" zwar noch nicht erreicht. Doch über 50 Jahre auf dem Thron der feinen Geländewagen - SUV wäre viel zu despektierlich gesagt - sind schließlich auch schon was. Und so kann die Queen inzwischen bereits die fünfte Generation des Luxusliners nutzen.

Grund genug, sich "Sir Range" näher anzusehen - auch wenn sein majestätischer Preis von mindestens (!) 125.900 Euro kaum mit dem kompatibel ist, was sich die allermeisten Autofahrer leisten können, fürs Topmodell werden sogar 206.600 Euro aufgerufen. Und auch wenn Fahrzeuglängen von 5,05 bis (Langversion) 5,25 Metern, ein Gewicht von 2,5 bis 2,8 Tonnen sowie eine Leistung von bis zu 390 kW/530 PS nicht wirklich dem entsprechen, was es für ein grünes Öko-Gewissen braucht.

Enorm groß, enorm geländegängig

Was also könnte in der Windsor’schen Remise - und in den Garagen anderer Gutbetuchter - stehen? Dies: Ein enorm großer und enorm luxuriöser Wagen, klassisch gekleidet, der in britischem Understatement auf parvenühaften Schnickschnack verzichtet und dank aufwendiger Allradtechnik mit so gut wie jedem Untergrund fertig wird; das Terrain Response System zum Anpassen des Chassis-Setups hilft dabei ebenso wie die Watttiefe von 90 Zentimetern, der Rampenwinkel von bis zu 27,7 Grad oder die zwischen 22 und 30 Zentimetern variable Bodenfreiheit. Nicht vergessen werden sollen die Fähigkeiten als Zugpferd - der Range kann bis zu 3500 Kilogramm auf den Haken nehmen, das reicht dann locker für den Bootsanhänger.

Leichte Übung: Solche Wege sind für den Range keine Heausforderung. Hersteller

Gleichzeitig bietet der Brite allerfeinsten Reisekomfort, dank Wankneigungsausgleich und Luftfederung erreicht das vermittelte Wohlbefinden ein wahrhaft königliches Maß an gefühltem Dahinschweben, untermalt von - nein, keinem unbotmäßigen Fahrgeräusch, sondern von standesgemäßer Stille. In London-City und anderen Innerörtlichkeiten wird die serienmäßige Allradlenkung für erstaunliche Wendigkeit sorgen. Majestätisch hoch thront man sowieso über dem Verkehrsgeschehen. Und mit niedrigen Aufgaben wie der Ein- und Ausparkerei müssen sich der Fahrer respektive die Fahrerin nicht unbedingt abgeben, denn der Remote Park Assist manövriert den Range ferngesteuert in die Lücke. Das ist schon deshalb praktisch, weil die opulente Breite die Vermutung schürt, dass sich die Türen in der Enge mancher Garage oder eben Parklücke nur schwer öffnen lassen werden. Allein den hohen Einstieg zu erklettern, erfordert eine gewisse körperliche Disposition. Wie macht das die betagte Queen? Sie könnte von der Möglichkeit profitieren, den Range elektronisch abzusenken, erfahren wir.

Beheizter Fersenhalter - really?

Das luxuriöse Interieur mit seiner perfekten Verarbeitungsqualität atmet britische Noblesse, das Infotainment befindet sich auf neuestem Stand, die Bedienbarkeit ist wohlgelungen, auch Amazons Alexa wurde jetzt an Bord gebeten. Platz gibt es sowieso in Hülle und Fülle, ein Luftreinigungssystem beseitigt selbst Viren, auf Wunsch gibt es für den Fond Executive-Sitze, die sich nicht nur in Ruheposition bringen, in Massagemodus versetzen, belüften und beheizen lassen (letzteres kann ja inzwischen schon jeder Kleinwagen), sondern die sogar über einen beheizten Fersenhalter und eine beheizte Wadenstütze verfügen. Außerdem wird eine Vielzahl elektrischer Stellmotoren tätig, sie verschieben die Mittelarmlehne, klappen die Rücksitzlehnen um oder versenken die - selbstredend ebenfalls beheizten - optionalen Sitze in dritter Reihe in den Kofferraumboden.

Auch innen kein Schnickschnack: Luxuriöses Interieur mit digitalem Fahrerdisplay und Touchscreen. Hersteller

Vorbehalten sind die beiden Zusatz-Sitze der Range-Version mit langem Radstand, die dann auch etwas bietet, was der Hersteller "Event Suite" nennt und eine gepolsterte Sitzbank auf dem geöffneten unteren Teil der Heckklappe meint, hier lässt es sich picknicken und vielleicht auch die Moorhuhnjagd verfolgen.

V8 als Bestseller

Der Fuhrparkmanager der Royals - und weitere wohlsituierte Kunden - können ihre Wahl unter sieben Antrieben treffen, im Unterhaus angesiedelt sind zunächst drei Diesel zwischen 183 kW/249 PS und 257 kW/350 PS sowie ein 294 kW/400 PS starker Benziner, allesamt mit drei Litern Hubraum und sechs Zylindern ausgestattet. Im Oberhaus firmiert der 4,4-l-V8 mit seinen 390 kW/530 PS, ein schon nach Norm 12,0 l/100 km durstiger Anachronist aus dem Hause BMW, den aber wohl das Gros der Kunden erwählen wird, erstaunlicherweise auch in Deutschland, wie Marketingchef Christian Löer vermutet. Nun ja - wer weiß, wie lange es solche Achtzylinder noch gibt.

Im Sinne der Aerodynamik: Die Türgriffe trägt der "Range" versenkt. Hersteller

Ende des Jahres folgt ein Plug-in-Hybrid, dessen Leistungsstufen 324 kW/440 PS und 375 kW/510 PS vorsehen und bei dem der Verbrenner-Part wiederum von einem Dreiliter-Sechszylinder-Benziner übernommen wird. In Deutschland könnte das Debüt direkt mit dem Ende der staatlichen Förderung zusammenfallen, die in diesen Preisregionen aber ohnehin nicht mehr gewährt wird. Viel interessanter, sagt Löer, sei die Frage, ob die freundliche Dienstwagen-Besteuerung von PHEVs erhalten bleibt.

In Sachen Reichweite muss sich der teilzeitstromernde Range jedenfalls keine Vorwürfe gefallen lassen - die liegt bei sehr respektablen 110 Kilometern. Damit kommt man locker vom Buckingham Palace bis Windsor und zurück. Und 2024 kann der Hoflieferant sogar ein rein elektrisches Angebot unterbreiten - dann fährt "Sir Range" komplett mit Strom.

Ulla Ellmer

Range Rover in Kürze:

Wann er kommt: Der Range Rover V ist bereits bestellbar

Wen er ins Visier nimmt: Einen unmittelbaren Konkurrenten gibt es nicht

Was ihn antreibt: Dreiliter-Sechszylinder-Diesel mit 183 kW/249 PS, 221 kW/300 PS und 257 kW/350 PS. Dreiliter-Sechszylinder-Benziner mit 294 kW/400 PS. 4,4-l-V8-Benziner mit 390 kW/530 PS.

Was er kostet: Ab 125.900 Euro.

Was noch kommt: Ende des Jahres zwei Plug-in-Hybride mit 324 kW/440 PS und 375 kW/510 PS.