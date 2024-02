Die Premier League wird mindestens in den kommenden viereinhalb Jahren bei Sky übertragen. Englands Eliteliga hat sich mit dem Pay-TV-Sender auf einen neuen Vertrag geeinigt.

Die Premier League gibt es - auch in Deutschland - bei Sky zu sehen, daran wird sich vorerst nichts ändern. Auf einen neuen Dreijahresvertrag mit dem Pay-TV-Sender, bis 2028 gültig, konnte sich dieser Tage vorzeitig geeinigt werden. Das gab Sky am Donnerstag bekannt.

Die derzeitige Vereinbarung ist noch bis 2025 gültig und so lange auch noch in Kraft. Sky wird auch anschließend alle 380 Premier-League-Spiele einer Saison in voller Länge anbieten, 250 davon werden live gezeigt.