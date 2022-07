Neuer Podcast: "kicker History" startet am 11. Juli!

Am 11. Juli startet der kicker ein neues Podcast-Format. "kicker History" erzählt Geschichten aus der Geschichte der Bundesliga - und fragt bei den damaligen Protagonisten nach.

Wie war das eigentlich damals, als Bundesliga-Spiele verschoben wurden? Wieso wurde die Bundesliga einst überhaupt gegründet? Und warum bekam Matthias Sammer die Meisterschaft des VfB Stuttgart 1992 zunächst gar nicht mit? Mit dem neuen Podcast-Format "kicker History" beleuchtet der kicker legendäre Momente aus der Bundesliga-Geschichte - hintergründig, informativ und unterhaltend.

In der Hinführung auf die anstehende 60. Bundesliga-Saison blickt "kicker History" immer montags in zunächst vier Folgen zurück auf jeweils eine besondere Saison der Historie. Den Auftakt macht die Saison 1991/92 - mit 20 Mannschaften und kriselnden Bayern - am 11. Juli, die weiteren Ausgaben werden am 18. und 25. Juli sowie am 1. August abrufbar sein.

Interviews mit Helmer, Buchwald, Fischer

Moderiert wird das neue Format von Jan Philipp "Pini" Platenius ("Football was my first love") und kicker-Redakteur Niklas Baumgart. Der Fokus liegt auf zahlreichen Interviews mit Protagonisten, die die damalige Zeit wieder aufleben lassen. So erzählen beispielsweise Thomas Helmer, Guido Buchwald oder Klaus Fischer unterhaltsame Anekdoten, die vorher noch nie erzählt wurden. Darüber hinaus liefert das Moderatoren-Duo Einordnungen in die Fußball-Historie und wirft einen teils kuriosen Blick in die kicker-Schlagzeilen aus der jeweiligen Saison.

Trailer: kicker History "Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen!" ist wohl der Satz, der am häufigsten fällt, wenn man über die Bundesliga und den Fußball von früher redet. Über diese Zeiten sprechen wir in kicker History - dem Podcast über Geschichte & Geschichten des Fußballs. Titel-Dreikampf bis zur letzten Sekunde, Fußballspieler ohne Telefon oder die Anreise zum Bundesliga-Spiel per Nachtzug? Hier erzählen Größen wie Guido Buchwald, Klaus Fischer oder Thomas Helmer, wie es damals hinter den Kulissen zuging und über welche Anekdoten sie heute noch lachen.

"Der kicker begleitet den Fußball seit über 100 Jahren mit viel Leidenschaft", sagt kicker-Chefredakteur Alexander Wagner. "Daher ist es fast schon logisch, dass wir unsere Podcast-Familie um ein History-Format erweitern, in dem wir die Hörerinnen und Hörer mit spannenden Episoden begeistern möchten."

Die kurzweiligen Podcast-Folgen dauern zwischen 45 und 55 Minuten und sind ab 11. Juli wöchentlich auf den digitalen kicker-Kanälen sowie auf allen gängigen Plattformen abrufbar. "kicker History" - schon jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Deezer.