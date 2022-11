Neuer nun WM-Rekordtorwart - Nur ein Engländer tanzt aus der Reihe

Sein Einsatz gegen Spanien bedeutet, dass kein Torwart auf mehr WM-Spiele kommt als Manuel Neuer. Doch schon bald könnte er überholt werden.

Wäre alles vielleicht anders gekommen, wenn sich René Adler vor der WM 2010 nicht entscheidend verletzt hätte? Würde sein Name heute an der Stelle Neuers stehen, der daraufhin in Südafrika einen Lauf startete, der den einstigen Schalker und heutigen Münchner nicht nur zum Weltmeister 2014 machte? Der 36-Jährige ist nun auch Rekordtorhüter bei Fußball-Weltmeisterschaften.

Mit seinem 18. Einsatz bei WM-Endrunden, das wird die Partie gegen Spanien sein, schließt der Ausnahme-Keeper zu zwei anderen Granden dieses Fachs auf. Landsmann Sepp Maier war zwischen 1970 und 1978 als erster auf 18 Einsätze gekommen - und hatte dafür nur drei Turniere gebraucht. Beide DFB-Keeper verpassten übrigens eine 19. Partie, weil sie im Spiel um Platz drei gegen Uruguay (Maier 1970, Neuer 2010) ihren Ersatztorhütern wichen.

Zwischen 1990 und 1998 - ebenfalls bei "nur" drei Endrunden - erreichte auch Brasiliens Claudio Taffarel die 18-Spiele-Marke. 1990 in Italien war er wegen dem Achtelfinal-Aus der Brasilianer zwar nur auf vier Spiele gekommen, 1994 und 1998 schaffte es der heute 56-Jährige aber zweimal bis ins Finale.

WM-Finale 1974 in München: Sepp Maier ist vor Niederlandes Ausnahmespieler Johan Cruyff am Ball. imago images

Dabei verpasste es Taffarel als einziger der Torhüter-Dauerbrenner gleich zweimal Weltmeister zu werden. Einmal wurde diese Ehre jedem von ihnen zuteil - mit einer Ausnahme. Während neben Maier (1974), Taffarel (1994) und Neuer (2014) auch die 17-mal eingesetzten Dino Zoff (Italien, 1982), Fabien Barthez (Frankreich, 1998) und Iker Casillas (Spanien, 2010) triumphierten, tanzt Peter Shilton (England, 17 WM-Spiele) als einziger Nicht-Weltmeister aus der Reihe. Obwohl keiner bei Weltmeisterschaften öfter zu null spielte als er (10-mal).

Vorerst alleiniger Rekordhalter könnte Neuer mit einem Einsatz im dritten Gruppenspiel gegen Costa Rica werden - Deutschlands Erreichen der K.-o.-Runde ist gerade ziemlich in der Schwebe. Vor Verfolger Fernando Muslera (16 Spiele) muss sich der Bayern-Schlussmann wohl nicht fürchten, weil der Uruguayer 2022 lediglich die zweite Wahl ist.

Aber aufgepasst: Hugo Lloris (Frankreich), der 2018 ebenfalls Weltmeister wurde, liegt mit 15 Partien bereits auf der Lauer. Und womöglich triumphiert er mit stark gestarteten Franzosen in Katar ja ein zweites Mal.