Neuer NLZ-Leiter beim VfB: Hildebrandt wird Krücken-Nachfolger

Der VfB Stuttgart hat einen Nachfolger für den zu Manchester City abgewanderten Thomas Krücken gefunden. Stephan Hildebrandt wird neuer Chef des Nachwuchsleistungszentrums.

Mit dem gebürtigen Berliner haben die Schwaben die Führungsvakanz in ihrem NLZ aufgefüllt. Der zuletzt freiberuflich und beratend beim Hamburger SV tätige Hildebrandt soll laut Vorstandschef Alexander Wehrle "als lizensierter Trainer unseren spielerzentrierten Weg im NLZ fortführen. Zugleich soll er gemeinsam mit Fabian Wohlgemuth konsequent die Einbindung von Toptalenten in den Profibereich vorantreiben".

Auch Vizepräsident Rainer Adrion sieht in der Neuverpflichtung den richtigen Mann für den VfB. "Stephan Hildebrandt hat uns in den Gesprächen mit seinem Profil und seiner Leidenschaft überzeugt. Er steht für die enge Verzahnung von Grundlagen- und Leistungsbereich, die uns sehr wichtig ist."

Für den 50-jährigen Inhaber der FIFA-A-Trainerlizenz, der bereits zwischen 2002 und 2010 als Leiter der Nachwuchsabteilung des HSV gearbeitet und auch schon als Sportlicher Leiter von Energie Cottbus Erfahrung im Profifußball gesammelt hat, steht Stuttgart "für eine lange zurückreichende Tradition in der Talententwicklung". Der Tabellendritte der Bundesliga "ist einer der erfolgreichsten Ausbildungsstandorte in Deutschland. Viele innovative Ansätze in der Nachwuchsarbeit sind in den vergangenen Jahren von Stuttgart ausgegangen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns gemeinsam gelingt, den gesamten Verein auch künftig von der Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum profitieren zu lassen".

Für Krücken schließt sich der Kreis

Sein Vorgänger hat Spuren hinterlassen. Vier Jahre lang hatte Thomas Krücken, der nach fünf Jahren beim FSV Mainz 05 an den Neckar gewechselt war, die Führung im Jugendbereich des Traditionsklubs inne. Dann ereilte den 46-Jährigen der Ruf aus der Premier League, wo er Anfang November übernommen hat. Eine Reise zurück in der Zeit. In der Saison 2000/2001 war Krücken bereits im Jugendbereich des englischen Spitzenklubs tätig. Es folgten die Stationen 1. FC Köln, Hertha BSC, Arminia Bielefeld, TSG Hoffenheim, Mainz und Stuttgart.

Jetzt ging es zurück auf die Insel, wo sich für den gebürtigen Neusser "der Kreis schließt. Die Chance, eine der besten Akademien im Weltfußball zu leiten und auf ihrer großartigen Arbeit der letzten Jahre aufzubauen, reizt mich sehr und erfüllt mich mit Stolz". Mit Freude erinnert sich der Familienvater bis heute an den Beginn seiner Laufbahn, "an der Maine Road, dem alten Manchester-City-Stadion, vor 22 Jahren".