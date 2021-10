Neuer nicht beim ersten DFB-Training

Manuel Neuer (35) hat nicht am ersten Training der deutschen Nationalmannschaft in Hamburg teilgenommen.

Am Freitagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft die deutsche Nationalmannschaft in Hamburg auf Rumänien, am Dienstag versammelte sie sich auf den Trainingsplätzen des HSV zur ersten Einheit.

Kapitän und Torwart Manuel Neuer fehlte dabei. Der 35-Jährige absolvierte aus Gründen der Belastungssteuerung ein individuelles Training im Teamhotel.

Bereits in der vergangenen Länderspielphase hatte Neuer zunächst aussetzen müssen und das erste Spiel unter Trainer Hansi Flick gegen Liechtenstein (2:0) verpasst. Gegen Armenien (kicker-Note 3) und gegen Island (3) blieb er mehr oder weniger beschäftigungslos.