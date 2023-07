Neuer Mittelfeldspieler: Consbruch wechselt nach Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihren fünften Sommer-Neuzugang vorgestellt. In Jomaine Consbruch bekommen die Mittelfranken einen spielstarken Mittelfeldakteur.

Spielt ab der kommenden Saison in den Farben des Kleeblatts: Jomaine Consbruch. IMAGO/PaetzelPress

Dass Consbruch Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld im Sommer ablösefrei verlassen würde, das berichtete der kicker schon vor zwei Tagen, nachdem Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel bestätigt hatte, dass es Angebote aus höherklassigen Ligen für den 21-Jährigen gibt.

Consbruch verbrachte gesamte Jugend in Bielefeld

Nun ist mit der SpVgg Greuther Fürth auch Consbruchs neuer Verein bekannt, die Mittelfranken haben den zentralen Mittelfeldspieler mit einem Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2026 ausgestattet. Consbruch durchlief seit 2012 sämtliche Jugendmannschaften der Arminia, ehe es 2021 für ein Jahr zur Eintracht nach Braunschweig ging. Nachdem der gebürtige Bielefelder in der abgelaufenen Spielzeit wieder das Trikot des DSC trug und für diesen 21-mal in der 2. Bundesliga auflief, wagt Consbruch nun also endgültig den Schritt weg von der Arminia.

"Wir freuen uns, dass wir mit Jomaine einen jungen, hungrigen Spieler mit viel Potenzial für uns gewinnen konnten", wird Fürths Geschäftsführer Sport, Rachid Azzouzi, auf der vereinseigenen Website zitiert. Cheftrainer Alexander Zorniger beschreibt seinen Neuzugang als "sehr spielintelligent" und weist daraufhin, dass Consbruch vor allem "ein gutes Gespür" für Tiefenläufe hat und sich aus dem Mittelfeld heraus immer wieder in Abschlusssituationen bringt, was ihn torgefährlich macht.

Consburch: "Idealer Ort, um mich weiterzuentwickeln"

"Im Kleeblatt sehe ich für mich den idealen Ort, um mich weiterzuentwickeln. Die Verantwortlichen haben sehr um mich gekämpft. Das hat in mir sofort die Überzeugung, große Motivation und Vorfreude geweckt, meine neue Aufgabe hier bei der Spielvereinigung zu suchen", freut sich Consburch auf seine Zeit in Mittelfranken.