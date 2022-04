Neuer: "Mit uns ist nicht zu spaßen"

Der FC Bayern muss am Dienstag (21 Uhr) ein 0:1 aus dem Hinspiel beim FC Villareal umbiegen, um das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Aufgrund der Form bestehen ob des Gelingens berechtigte Zweifel. Trainer Julian Nagelsmann und Kapitän Manuel Neuer setzen auf eine Leistungssteigerung, den Bayern-Faktor und die heimische Allianz-Arena.

Was ist ein großer Klub, was ein kleiner? Definitionssache. Und dem FC Villareal würde man als amtierendem Europa-League-Sieger sicher unrecht tun, ihn in die zweite Kategorie einzuordnen. Ein Schwergewicht wie Real Madrid, der FC Barcelona oder die großen englischen Klubs sind die Spanier bei allem Respekt aber auch nicht.

Schied der FC Bayern im vergangenen Jahrzehnt aus, dann immer gegen eines der Großkaliber des europäischen Fußballs. Ein Scheitern gegen den FC Villareal wäre also eine Rarität, wie sie vergleichbar zuletzt 2008 gegen Zenit St. Petersburg im damaligen UEFA-Cup passierte.

Upamecano ersetzt Süle

Noch stehen jedoch mindestens 90 Minuten am Dienstagabend an, und die Bayern wollen alles besser machen als im Hinspiel. "Müssen ist ein hartes Wort, aber wir sollen, wir wollen liefern", sagte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Dienstagmittag. "Manchmal sind ein besonderer Reiz und Druck nötig, um besondere Leistungen herauszukitzeln", hofft er auf seine Steigerung seiner Elf. Die Aufstellung stehe, Überraschungen sind auszuschließen. Nagelsmann kündigte an, den Spielern zu vertrauen, die eine solche Situation oft genug im Bayern-Trikot erlebt hätten und die Identität dieses Vereins in sich tragen. Konkret bedeutet dies, dass etwa der nach dem 1:0 gegen Augsburg vom Trainer gelobte Marcel Sabitzer zunächst draußen sitzt. Fehlen wird erneut der an einer Grippe erkrankte Niklas Süle, den Dayot Upamecano ersetzt.

Sie haben im Hinspiel den Fehler gemacht, dass sie uns am Leben gelassen haben. Julian Nagelsmann

Im Vergleich zum 0:1 vom vergangenen Mittwoch fordert Nagelsmann höhere Intensität und Spieltempo, auch taktische Fouls und ein etwas ekligerer Fußball seien nicht verpönt. "Sie haben im Hinspiel den Fehler gemacht, dass sie uns am Leben gelassen haben. Wir werden uns aber nicht entschuldigen, dass sie nicht mehr Tore geschossen haben", blickte Nagelsmann nochmals zurück. Intensität und Emotionalität einzubringen sei am einfachsten, schrieb der Trainer seinem Team ins Stammbuch, "das kann jeder, egal, ob er gut drauf ist oder nicht. Ein paar deutsche Tugenden können nicht schaden". Übersetzt bedeutet dies: Über den Kampf ins Spiel finden.

Laut Kapitän Manuel Neuer sei die Mannschaft mit der Leistung aus dem Hinspiel unzufriedener gewesen als mit dem Ergebnis. "Wir sind froh, nur 0:1 verloren zu haben. Es liegt nach wie vor in unserer Hand, das wollen wir zeigen." Der Torwart unterstrich seine Worte mit einer kleinen verbalen Drohung in Richtung Villareal: "Mit uns ist nicht zu spaßen, wenn wir ein Spiel wie dort verloren haben." Zu beweisen wäre dies am Dienstag ab 21 Uhr. In 90, vielleicht auch 120 Minuten oder gar einem Elfmeterschießen, sollten die Bayern nach der abgeschafften Auswärtstorregel mit einem Treffer Differenz siegen.