Neuer Millionen-Vertrag: Mo Wagner bleibt wohl in Orlando

Moritz Wagner bleibt offenbar zwei weitere Jahre bei den Orlando Magic - mit einem deutlich besser dotierten Vertrag.

Die Orlando Magic setzen weiter auf ihren Forward/Center Moritz "Mo" Wagner. Wie ESPN am Samstagabend unter Berufung auf Wagners Berater Jason Glushon berichtet, erhält der 26 Jahre alte deutsche Nationalspieler einen neuen Vertrag bei dem Team, für das er seit zwei Jahren spielt und für das auch sein fünf Jahre jüngerer Bruder Franz aktiv ist.

Der neue Vertrag soll auf zwei Jahre verteilt 16 Millionen Dollar wert sein und wäre damit deutlich besser dotiert als Wagners vorheriges Arbeitspapier in Orlando, das für zwei Jahre 3,6 Millionen einbrachte. "Ich liebe diese Mannschaft, ich liebe diese Jungs", hatte Wagner im Mai gesagt, also seine Zukunft offen war.

In der vergangenen NBA-Saison, in der Orlando die Play-offs als Tabellen-13. der Eastern Conference klar verpasste, kam Wagner im Schnitt auf 10,5 Punkte, 4,5 Rebounds, 1,5 Assists und durchschnittlich knapp 20 Minuten Spielzeit - ein Karrierebestwert.

"Er ist ein superschlauer Spieler"

"Er bringt ein bisschen von allem mit", sagte Teamkollege und Rookie of the Year Paolo Banchero unlängst über Wagner. "Er hat viel mehr drauf, als die Leute denken. Er ist ein superschlauer Spieler. Er und sein Bruder sind sehr klug und intelligent. Sie haben ein sehr gutes Gespür dafür, was im Spiel vor sich geht. Nicht nur, was sie tun, sondern auch, was ihr Mitspieler tut. Sie sind einfach sehr aufmerksam."

2018 hatten die Los Angeles Lakers Wagner in der ersten Runde gedraftet. Danach spielte der gebürtige Berliner für die Washington Wizards und die Boston Celtics, eher er sich während der Saison 2020/21 den Magic anschloss.

Wagner steht außerdem im vorläufigen Kader der deutschen Nationalmannschaft für die WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September). Die EM 2022, die Deutschland auf Rang drei abschloss, verpasste Wagner aufgrund einer Verletzung.