Neuer Mannschaftsrat beim FC St. Pauli - nur einer bleibt dabei

Der FC St. Pauli hat im Trainingslager den neuen Mannschaftsrat gewählt. Lediglich Leart Paqarada gehört dem Gremium weiterhin an.

Aus sechs mach fünf - und insgesamt vier Neulinge: So stellt sich der neue Mannschaftsrat beim FC St. Pauli dar, den der Zweitligist am Donnerstagabend im Trainingslager in St. Leonhard im Passeiertal gewählt hat.

Wie im Vorjahr gehört Linksverteidiger Leart Paqarada dem fünfköpfigen Gremium an. Neu dabei sind die Mittelfeldspieler Jackson Irvine, Eric Smith, Marcel Hartel sowie Rechtsverteidiger Luca Zander. In der vergangenen Saison hatten Maximilian Dittgen (jetzt FC Ingolstadt), James Lawrence (vereinslos), Philipp Ziereis (LASK), Marvin Knoll (MSV Duisburg), Guido Burgstaller (Rapid Wien) und eben Paqarada den sechsköpfigen Rat gebildet.

Wer den FC St. Pauli in der kommenden Saison als Kapitän aufs Feld führen wird, steht noch nicht fest. Diesen wird Cheftrainer Timo Schultz bis zum Auftaktspiel gegen den 1. FC Nürnberg am 16. Juli noch bestimmen.