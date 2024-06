Neuer Mann aus Paderborn: Lilien holen Klefisch

Der SV Darmstadt 98 hat einen Neuzugang für den Neuanfang in Liga 2 verpflichtet. Vom SC Paderborn kommt Kai Klefisch.

Bundesligaabsteiger Darmstadt 98 hat seinen nächsten Neuzugang für die Rückkehr ins Bundesliga-Unterhaus unter Dach und Fach gebracht: Mit Kai Klefisch kommt ein defensiver Mittelfeldspieler vom neuen Ligakonkurrenten aus Paderborn ans Böllenfalltor. Der 24-Jährige, der in seiner Geburtsstadt Leverkusen in der Jugend von Bayer 04 ausgebildet wurde, verbrachte die letzten zwei Jahre in Ostwestfalen.

In der vergangenen Saison gehörte er zum Stammpersonal und absolvierte 29 Zweitligaspiele für den SCP (kicker-Notenschnitt 3,50). Dabei gelangen ihm ein Treffer und eine Torvorlage. Vor seiner Zeit in Paderborn spielte er für Viktoria Köln. Insgesamt acht Saisons spielte er auf dem Höhenberg, kam aus der Jugend zu den Profis und machte 95 Spiele in Liga 3. Trainer Torsten Lieberknecht beschreibt die Stärken seines Neuzugangs wie folgt: "Mir gefällt die Art und Weise, wie Kai für sein Team auf dem Feld agiert. Mit ihm gewinnen wir einen Mentalitätsspieler mit ausgeprägtem Siegeswillen. Er ist ein zweikampf- und laufstarker Profi, der zudem ein Spiel gut ordnen und lesen kann."

Sportdirektor Fernie freut sich auf "wichtigen Baustein für die kommende Saison"

Der Sechser flog dabei schon länger auf dem Radar der Lilien: "Kai Klefisch hat schon knapp 50 Zweitliga-Partien bestritten. Dazu hat er mit seinen 24 Jahren die Möglichkeit, weitere Entwicklungsschritte zu gehen", so Darmstadts neuer Sportdirektor Paul Fernie: "Wir waren schon länger an ihm interessiert und sind glücklich, dass der Transfer nun geklappt hat. Wir sind davon überzeugt, dass er sich schnell bei uns eingewöhnen wird und ein wichtiger Baustein für die kommende Saison sein kann."

Auch Klefisch ist bereits voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe am Böllenfalltor: "Ich habe mich sehr über das Interesse der Lilien gefreut, weil ich den Verein schließlich schon länger auf dem Schirm hatte. Dementsprechend bin ich sehr glücklich darüber, ab sofort eine Lilie zu sein. Vor allem die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut, weshalb ich direkt ein super Gefühl hatte. Zudem bieten die Gegebenheiten hier vor Ort am Böllenfalltor die optimalen Bedingungen, um mich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu gehen. Jetzt kann ich es kaum erwarten, in den nächsten Tagen das Team kennenzulernen und direkt loszulegen."

Ins Training bei den Darmstädtern kann der Neue demnach direkt zum Vorbereitungsbeginn einsteigen, zum Wohlwollen seines neuen Trainers: "Wir freuen uns, dass der Wechsel rechtzeitig zum Auftakt geklappt hat und Kai beginnend mit dem morgigen Tag die gesamte Vorbereitung mitmachen wird“, so Lieberknecht.