Neuer macht Fortschritte: "Wir drücken jetzt mal alle Daumen"

Manuel Neuer (37) befindet sich weiter in der Reha. Wer ab Sommer das Bayern-Tor hütet, ist für Thomas Tuchel im Moment "kein Thema".

Seinen 37. Geburtstag verbrachte Manuel Neuer Ende März vermutlich so, wie er gerade jeden Tag verbringt: mit Reha-Sport. Der Kapitän des FC Bayern befindet sich nach seinem Unterschenkelbruch auf dem Weg zum Comeback. Zur neuen Saison will er wieder angreifen.

Dass Yann Sommer, im Januar für zunächst acht Millionen Euro als Ersatz aus Mönchengladbach verpflichtet, zwar neben einigen Top-Paraden am Dienstag in Manchester bislang nicht immer ganz glücklich aussah, wischte Thomas Tuchel am Freitag weg. Und sowieso sei die Frage nach Bayerns Nummer 1 ein Thema, das "im Moment kein Thema" ist.

Im Moment, führte Tuchel weiter aus, "ist es eine große Freude, Manu bei der Reha zuzuschauen, weil das jeden Tag vorwärts geht". Am Donnerstag hatte Bayerns Trainer unweit seines Büros Lärm gehört und dann festgestellt, dass Neuer erstmals wieder mit dem Ball arbeitete, erstmals wieder "Torwart-Übungen" absolvierte. "Das hat mir direkt ein gutes Gefühl gegeben, ihm dabei zuzusehen", freute sich Tuchel.

Hundertprozentig sicher sei er sich, "dass Manu es nochmal wissen will". Fürs Erste ist aber weiterhin Geduld gefragt. "Jetzt warten wir einfach mal und bestärken ihn auf dem Weg. Er ist unser Kapitän und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, nicht vergessen. Wir sprechen von einer großen, großen Persönlichkeit im deutschen Sport und beim FC Bayern. Wir drücken jetzt mal alle Daumen, er kriegt jede Unterstützung. Und gleichzeitig kriegt Yann jede Unterstützung, weil er sie verdient hat. Wir fangen nicht an, an jedem Tor rumzukrickeln. Macht keinen Sinn."