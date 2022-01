Neuer lobt "Maschine" Lewandowski und ergattert Baumgarts "legendäre" Mütze

Der FC Bayern hat seinen ersten Rückrundensieg eingefahren. Das 4:0 beim 1. FC Köln konservierte nicht nur den Vorsprung vor Borussia Dortmund, sondern lieferte auch etliche bemerkenswerte (Rand-)Notizen.

Bis auf drei Zähler hatte sich der BVB nach seinem 5:1-Erfolg gegen Freiburg am Freitagabend an die Münchner herangepirscht. Der Rekordmeister ließ sich aber nicht lumpen, der 4:0-Sieg in Köln (der 15. aus den letzten 16 Spielen gegen die Geißböcke bei einem Remis) stellte den alten Abstand wieder her.

Wir sind froh und dankbar, dass wir Robert haben, er ist eine Maschine da vorne. Manuel Neuer

Souverän hatte sich der FCB bei der Rückkehr von Manuel Neuer und Corentin Tolisso bei den Rheinländern über weite Strecken präsentiert und gnadenlos in Person von Robert Lewandowski den ersten Fehler des FC zum frühen 1:0 genutzt (9.). "Nach der Niederlage gegen Mönchengladbach war es für uns einfach wichtig, dass wir die ersten Punkte in diesem Jahr holen, und so sind wir hier auch aufgetreten", resümierte Neuer bei "Sky".

Ehe Lewandowski im zweiten Durchgang noch zweimal nachlegte (62., 74.), schon wieder bei 23 Saison- und nun insgesamt sagenhaften 300 Bundesligatoren steht (Neuer: "Wir sind froh und dankbar, dass wir Robert haben, er ist eine Maschine da vorne"), hatte Tolisso bei seinem Comeback sehenswert das zweite Bayern-Tor erzielt (25.).

Doppel-Vorbereiter: Müller und Sané

Als Vorbereiter zeichnete sich einmal mehr Thomas Müller aus. Der Nationalspieler lieferte beide Assists zum 2:0-Pausenstand und erhöhte damit sein Scorerkonto auf 18 Torvorlagen. Mit Zulieferdiensten machte auch der nach Wiederanpfiff als Joker gekommene Leroy Sané auf sich aufmerksam. Der 26-Jährige legte zweimal für Lewandowski auf und erhöht die personellen Optionen der arg gebeutelten Nagelsmann-Schützlinge.

In Neuer hatten die Münchner im Übrigen auch noch einen Jubilar in ihren Reihen, der Nationalkeeper absolvierte seinen 300. Auftritt im Bayern-Dress. Apropos: FC-Trainer Steffen Baumgart fragte nach dem Spiel nach dem Trikot des 35-Jährigen - und erhielt es auch. Dafür freut sich Neuer über dessen Schiebermütze. "Die ist ja schon legendär", meinte der Schlussmann.