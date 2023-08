Neuer Linksverteidiger für die Wölfe: Rogerio wechselt nach Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat die gewünschte Verstärkung für die linke Abwehrseite präsentiert: Aus Sassuolo kommt der Brasilianer Rogerio.

Sowohl bei David Jurasek (zu Benfica Lissabon) als auch bei Robin Gosens (will bei Inter Mailand bleiben) ging der VfL Wolfsburg bei seiner Suche nach einem neuen Linksverteidiger leer aus. Nun aber haben die Wölfe die gewünschte Verstärkung verpflichtet: Von Sassuolo Calcio kommt der Brasilianer Rogerio.

Wie der Verein am Samstag bestätigte, wechselt der 25-Jährige fest zum Bundesligisten, in Wolfsburg hat er einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Parteien Stillschweigen, Medienberichten zufolge soll sich die Ablöse auf etwa 6 Millionen Euro belaufen.

"Dass wir uns in den vergangenen Wochen nach einem Linksverteidiger umgeschaut haben, war bekannt. Umso mehr freuen wir uns nun darüber, dass wir mit Rogerio einen Spieler verpflichten konnten, der genau in unser Profil passt", sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Rogerio habe "seine Qualitäten in den vergangenen Jahren in der Serie A konstant unter Beweis gestellt. Er ist technisch stark und bringt ein gehöriges Tempo mit, das uns auf der linken Außenbahn weiterhelfen wird."

Rogerio: Erfahrung aus 148 Serie-A-Spielen

Seit 2017 läuft Rogerio im Trikot von Sassuolo in der Serie A auf, zunächst zwei Jahre als Leihspieler von Juventus Turin, seit 2019 stand er fest beim Tabellen-13. der vergangenen Saison unter Vertrag. Insgesamt kommt er auf 148 Partien in Italiens erster Liga, 2022/23 stand er in 36 Einsätzen 34-mal in der Startelf (3 Vorlagen).

Bislang war Nicolas Cozza der einzige etatmäßige Linksverteidiger im VfL-Kader. Die Verantwortlichen um Sportchef Marcel Schäfer und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz hatten deshalb betont, sich nach weiteren "Möglichkeiten" auf dem Transfer-Markt umzuschauen. Nun scheint man die gewünschte Lösung für die linke Abwehrseite gefunden zu haben.

In der Theorie kann es für Rogerio bereits am kommenden Wochenende ein Wiedersehen mit den alten Kollegen im Wolfsburg-Trikot geben. Am Samstag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) ist Sassuolo zu einem Testspiel im Rahmen des Stadionfests in der Volkswagen-Arena zu Gast. Den Pflichtspielauftakt bestreitet das Team von Trainer Niko Kovac in der ersten Runde des DFB-Pokals am 13. August gegen TuS Makkabi Berlin.