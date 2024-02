Neuer Lainer-Vertrag? Virkus gibt Update

Was für ein emotionaler Tag für Stefan Lainer: Erstmals steht der ÖFB-Legionär nach der Krebserkrankung in der Anfangsformation von Borussia Mönchengladbach, dann folgt der wichtige 5:2-Sieg gegen den VfL Bochum. Bald auch der neue Vertrag?

Kein Profi genoss das Einlaufen der Mannschaften in den brodelnden Borussia-Park so sehr wie Stefan Lainer. Zum ersten Mal nach seiner Krebserkrankung stand der 31-Jährige wieder in der Anfangsformation der Fohlen, zum ersten Mal Startelf also seit dem Saisonfinale gegen den FC Augsburg (2:0) am 27. Mai 2023. Für Lainer ein ganz bewegender Moment.

"Beim Einlaufen ist mir noch mal durch den Kopf gegangen, was alles passiert ist. Es war ein unfassbares Gefühl", schilderte Lainer am Sky-Mikrofon seine Emotionen. "Es ging immer Schritt für Schritt nach vorne. Der erste Einsatz. Dann mehr Spielzeit. Und jetzt das erste Spiel von Beginn an. Es ist alles super gelaufen. Wir haben gewonnen - auch wenn mich die zwei Gegentore schon ein bisschen aufregen." Den ganzen Tag habe er "darauf hingefiebert, dass es endlich losgeht", erzählte der Österreicher weiter und war nach dem Schlusspfiff überglücklich: "Körperlich ist es mir tiptop gegangen - wie früher. Wunderschön."

"... weil er hartnäckig ist"

Und die Leistung? "Wir wissen, was Stevie kann. In so einem Spiel ist er immens wichtig, weil er gut gegen den Ball arbeitet, weil er hartnäckig ist und hinterher geht, weil er den Gegner stresst. Er hat viele Fehler beim Gegner provoziert", lobte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus. Trainer Gerardo Seoane schloss sich an: "Am meisten freut mich, dass Stevie Lainer nach seiner langen Abwesenheit jetzt wieder von Anfang an gespielt hat - und auch eine sehr gute Leistung abgerufen hat."

Lainer selbst sah ein "neues Gesicht" der Mannschaft. Weil sein Team, das "spielerische Qualität mit ein paar außergewöhnlichen Fußballern" habe, den Bochumer gerade in punkto Kampfkraft und Behauptungswillen Paroli bot. "Wir haben emotional gespielt, dagegengehalten. Wir haben uns gegenseitig gepusht, wir waren eine Mannschaft auf dem Platz. Das wir müssen wir mitnehmen für die nächsten Spiele", sagte Lainer.

Virkus: "Wir sind in guten Gesprächen"

Er selbst ist nach dem geglückten und beinahe sogar 90-minütigen Einsatz auch am nächsten Samstag in Mainz wieder Kandidat für die Startelf. Und dann dürfte es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis das Thema Zukunft geklärt wird. Lainers Vertrag läuft im Sommer aus. Die Borussia sendete bereits das Signal, verlängern zu wollen. Virkus gab nach dem Abpfiff ein Update zum Stand: "Wir sind in guten Gesprächen. Allerdings hat Stevie gesagt: Ich möchte jetzt erst einmal spielen, ich möchte mir beweisen, dass ich die Fitness habe, die ich vor meiner Krankheit hatte. Wir respektieren das. Gladbach ist für ihn jedenfalls der erste Ansprechpartner, ganz klar. Wir hoffen, dass es bei ihm so gut weiterläuft. Und dann sind wir guter Dinge, dass wir mit Stevie auch eine Einigung finden."