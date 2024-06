Neuer Klub für EM-Toptorjäger Mikautadze?

Georges Mikautadze (23) führt nach der Gruppenphase die EM-Torjägerliste mit drei Toren in drei Spielen an (davon zwei Elfmeter) und hat nicht nur damit das Interesse anderer Klubs geweckt. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano hat sich nun die AS Monaco mit dem georgischen Angreifer geeinigt, den der FC Metz nach einem Leih-Halbjahr gerade erst fest von Ajax Amsterdam zurückverpflichtet hat. Ajax hatte Mikautadze erst im Sommer 2023 für 16 Millionen Euro aus Metz geholt, das ihn bereits 2017 erstmals unter Vertrag genommen hatte.