Neuer kicker-Podcast "FE:male view on football": Folge 1 ist online

Endlich ist er da: der erste kicker-Podcast von zwei Frauen. Valeska Homburg und Anna-Sara Lange liefern in "Fe:male view on football" ab sofort den weiblichen Blick auf den Fußball. In der ersten Folge sprechen sie mit Mainz-Trainer Bo Svensson.

FE:male - ein kicker-Podcast mit Valeska Homburg und Anna-Sara Lange. kicker