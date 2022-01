Neuer kehrt Montag zurück - Coman und Tolisso "ein größeres Thema"

Der erste Teil von Bayerns mit Corona infizierten Spielern kehrt bald zurück. Nicht alle aber sofort auf den Trainingsplatz.

Aktuell noch in Quarantäne: Manuel Neuer. imago images/Sven Simon

Noch kann es sich Manuel Neuer in der Isolation auf den Malediven gemütlich machen, erst in der Nacht von Sonntag auf Montag darf der Kapitän des FC Bayern nach München zurückkehren, wie Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag bestätigte.

Bei Lucas Hernandez ist erst der nächste Freitag (14. Januar) anvisiert, der französische Innenverteidiger war wie Tanguy Nianzou erst am Montag positiv getestet worden. "Ich bin ehrlich", gestand Nagelsmann: "Ich weiß jetzt nicht jedes Datum hundertprozentig auswendig. Ich habe eine Liste, es sind ja jetzt schon neun Spieler."

Etwas besser, zumindest was die Corona-Lage betrifft, sieht es bei Omar Richards und Corentin Tolisso aus, sie wurden am Mittwoch freigetestet und haben am Donnerstag einen Lungentest, "um einfach mal die grundsätzliche Möglichkeit zu prüfen, die Belastung wieder zu steigern".

Das ist jedoch nicht so einfach. "Coco", erklärt Nagelsmann, "war ja auch zwei Wochen vor Weihnachten raus, was man mit einbeziehen muss." Der Mittelfeldmann, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, hatte eine Muskelverhärtung. "Es geht nicht immer nur ums Freitesten, sondern auch um die Gesundheit der Spieler", betont Nagelsmann deshalb.

Gleiches gelte für Kingsley Coman, der vor seiner Infektion bereits wochenlang mit einem Faserriss gefehlt hatte. "King wird auch heute Nacht aus der Quarantäne entlassen, morgen früh die Lunge getestet." Aber: "Da haben wir einfach noch eine vierwöchige Muskelverletzung ohne Belastung. Die sind dann nicht am Montag dabei." Sowohl bei Coman als auch bei Tolisso sieht Nagelsmann "ein größeres Thema als nur Corona".