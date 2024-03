Neuer Jugendkoordinator Handball beim SV Werder Bremen

Maximilian Gutzeit wird zur Saison 2024/2025 neuer Jugendkoordinator Handball des SV Werder Bremen. Der 28-Jährige kommt vom TV Hannover-Badenstedt zu den Grün-Weißen.

"Wir haben in den vergangenen Wochen in einem intensiven Prozess die Bewerberinnen und Bewerber geprüft", sagt Martin Lange, Vorsitzender Handball des SV Werder. "Letztlich hat uns das Gesamtpaket bei Maximilian Gutzeit vollauf überzeugt."

Die Jugendkoordination Handball wird dabei durch Maximilian Gutzeit zukünftig hauptamtlich erstmals in Vollzeit besetzt, bisher war es eine Teilzeit-Stelle. "Die Weiterentwicklung des Leistungssports in den Sportarten neben dem Fußball ist für uns ein wichtiges Ziel", betont Dr. Hubertus Hess-Grunewald, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des SV Werder.

"Er hat bereits bewiesen, dass er junge Handballerinnen auf hohem Niveau ausbilden und in ihrer sportlichen Entwicklung voranbringen kann. Zudem haben wir in den Gesprächen schnell gemerkt, dass er menschlich und mit seinen Ideen, den weiblichen Leistungshandball bei Werder weiterzuentwickeln, hervorragend zu uns passt. Maximilian Gutzeit ist gut vernetzt und wird uns mit seiner Arbeit dabei helfen, noch besser zu werden", führt Lange aus.

Aus Teilzeitstelle wird Vollzeitstelle

"Dazu gehört nicht nur die erste Mannschaft. Auch der Nachwuchs im e. V. spielt eine bedeutende Rolle. Denn wir wollen zukünftig noch mehr Spielerinnen selbst so gut ausbilden, dass sie den Sprung in die erste Mannschaft und damit in die Bundesliga schaffen. Die Vollzeit-Stelle ist dafür ein wichtiger Baustein. Ich freue mich, dass es den Verantwortlichen der Abteilung Handball gelungen ist, diese Position mit Maximilian Gutzeit stark zu besetzen", so Hess-Grunewald weiter.

Timm Dietrich, seit Beginn dieser Saison Cheftrainer der grün-weißen Handballerinnen, blickt der Zusammenarbeit mit Maximilian Gutzeit mit großer Vorfreude entgegen: "Wir wollen die Ausbildung unserer jungen Spielerinnen weiter verbessern. Das wird uns mit Maximilian Gutzeit gelingen. Dazu gehört, nicht nur die Trainingsarbeit zu optimieren, sondern auch die Rahmenbedingungen - wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Landesverband, der Sportbetonten Schule Ronzelenstraße und anderen Vereinen - weiter auszubauen. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit mit Maximilian Gutzeit und dem gesamten Trainer-Team."

"Werder ist eine starke Marke"

Zunächst sei es ihm wichtig, sich bis zum Saisonende voll auf seine Arbeit beim TV Hannover-Badenstedt zu konzentrieren, so Gutzeit. Dennoch freut sich der ehemalige Torwart bereits auf seine zukünftige Aufgabe: "Werder ist eine starke Marke und gehört im weiblichen Leistungshandball mit seinen Rahmenbedingungen zu den spannendsten Standorten in Deutschland", unterstreicht der 28-Jährige.

"Daher freue ich mich riesig darauf, zukünftig ein Teil davon zu sein, und bin dankbar für das Vertrauen der Verantwortlichen, dass ich mit meiner Arbeit in den nächsten Jahren dazu beitragen kann, die positive Entwicklung fortzuführen und weiter voranzutreiben. Ich möchte meine bisherigen Erfahrungen einbringen, weiter dazu lernen, mich in der neuen Aufgabe auch persönlich weiterentwickeln und handballerisch den nächsten Schritt machen", erläutert Gutzeit.

Maximilian Gutzeit begann seine Tätigkeit als Trainer im Jahr 2020 beim HSV Warberg/Lelm, wo er wenig später auch die Koordination des weiblichen Jugendbereichs übernahm. 2022 wechselte er zum TV Hannover-Badenstedt. Dort verantwortet er als Jugendkoordinator und Trainer derzeit sowohl die weibliche A-Jugend in der Jugend-Bundesliga, als auch die weibliche B-Jugend, ist zudem Co-Trainer der Frauen-Mannschaft in der 3. Liga.