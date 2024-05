Neuer Job nach knapp vier Monaten: Walter übernimmt Hull City

Knapp vier Monate nach seiner Entlassung beim Hamburger SV hat Tim Walter einen neuen Job gefunden: Den 48-jährigen Coach zieht es auf die Insel in die zweite englische Liga, wo er künftig Hull City trainieren wird.

Als sich der Hamburger SV Mitte Februar mal wieder in einer Ergebniskrise befand, reifte im mittlerweile ebenfalls unfreiwillig nicht mehr bei den Rothosen arbeitenden Ex-Sportvorstand Jonas Boldt der Entschluss, einen Schlussstrich in der Personalie Walter zu ziehen. Am 12. Februar ließ Boldt seine Entscheidung verkünden, nicht mehr mit Walter weiterarbeiten zu wollen.

Seither war der ehemalige Trainer des HSV ohne Job, die Dinge haben sich nun aber geändert. Denn erstmals zieht es Walter, der in der Hansestadt rund zweieinhalb Jahre in der Verantwortung stand, ins Ausland. Dass er den englischen Zweitligisten Hull City übernehmen soll, berichteten mehrere Medien bereits vor Wochen übereinstimmend. Jetzt ist es endgültig offiziell.

HSV wünscht Walter viel Erfolg

"Tim war immer unsere erste Wahl. Wir hatten viele starke Bewerber und wollten bei unserem Einstellungsverfahren gründlich vorgehen, aber es wurde schnell klar, dass Tim der herausragende Kandidat ist", freut sich Acun Ilicali, Vorsitzender von Hull City. "Ich glaube an Tims Philosophie und bin zuversichtlich, dass er in der kommenden Saison unsere positive Entwicklung und unseren Aufwärtstrend fortsetzen kann." Auch der HSV äußerte sich kurz zu Walters Engagement in England: "All the best, Tim", schrieben die Hamburger auf X.

Der Championship-Klub aus der englischen Küstenstadt Kingston upon Hull schloss die abgelaufene Spielzeit auf einem starken siebten Rang ab, verpasste die Qualifikation für die Play-offs zum Aufstieg in die Premier League nur um drei Punkte.