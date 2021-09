Neuer Job? Kuntz im Gespräch mit türkischem Verband

Stefan Kuntz führt offenbar Gespräche mit dem türkischen Fußballverband. Dieser möchte den 58-Jährigen als neuen Nationaltrainer verpflichten.

Wie mehrere türkische Medien berichten, soll Kuntz die Nachfolge von Senol Günes antreten, der vor wenigen Tagen entlassen worden ist. Der deutsche U-21-Coach soll sich sogar schon in Istanbul befinden und Verhandlungen führen. Den Kontakt stellte demnach Hamit Altintop her, der zur Sportlichen Leitung des türkischen Verbands gehört. Gegenüber der "Bild" bestätigte Kuntz am Dienstag: "Ja, es gibt Interesse und auch Kontakt."

Der ehemalige Nationalspieler und Europameister von 1996 kennt den türkischen Fußball bereits aus seiner aktiven Zeit. Von 1995 bis 1996 spielte er bei Besiktas und absolvierte in der Süper Lig 30 Spiele (neun Tore, vier Assists).

Ein klares DFB-Bekenntnis hatte Kuntz umdribbelt

Kuntz hatte seine Zukunft beim DFB zuletzt immer wieder offengelassen und erklärt, sich mit etwaigen Anfragen befassen zu wollen, "um dann für mich zu wissen, was das Richtige ist". Zudem hatte er sich über den Auswahlprozess bei der Suche nach einem Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw enttäuscht gezeigt, auch weil ein von DFB-Manager Oliver Bierhoff angekündigtes Gespräch nicht zustande gekommen war.

Mit der U-21-Nationalmannschaft, die er 2017 und 2021 zum EM-Titel und 2019 ins EM-Finale geführt hat, hatte Kuntz trotzdem noch im vergangenen Länderspiel-Fenster den Startschuss für die neue EM-Qualifikation gegeben - allerdings auch da eine klares Jobkenntnis umdribbelt.