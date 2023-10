Neuer Job in neuer Rolle: Van Gaal kehrt zu Ajax zurück

Er war auch als Bundestrainer gehandelt worden, jetzt hat Louis van Gaal (72) einen anderen Job: Der Niederländer kehrt zu Ajax Amsterdam zurück - allerdings nicht als Trainer.

Wie Ajax Amsterdam am Dienstagabend mitteilte, wird van Gaal künftig Berater des niederländischen Spitzenklubs. Er soll den Aufsichtsrat "in fußballtechnischen Fragen" beraten, heißt es auf der Website des Vereins. Van Gaal ersetzt damit auch Interims-Klubchefs Jan van Halst, der sich aus dem Aufsichtsrat zurückzieht.

"Ich möchte Ajax helfen", wird der 72-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert. Er sei "bereit, dem Aufsichtsrat mein Fußballwissen zur Verfügung zu stellen". Dafür wird van Gaal allerdings nicht seinen Lebensmittelpunkt in die Niederlande verlegen, sondern in Portugal wohnhaft bleiben, wo sich "mein Leben größtenteils abspielt", wie es vom an der Algarve lebenden van Gaal heißt. "Das lässt sich gut mit dieser Rolle als externer Berater vereinbaren." Ajax müsse seinen Weg "zurück nach oben finden und dazu können und müssen wir alle beitragen."

Ajax befindet sich derzeit in einer schwierigen sportlichen Situation. In der Liga liegt der Hauptstadtverein nach einem katastrophalen Saisonstart, dem schlechtesten seit 60 Jahren, nur auf Platz zehn. Zuletzt musste das Spiel gegen Feyenoord Rotterdam wegen Ausschreitungen der Ajax-Fans abgebrochen werden. Hinzu kam die Entlassung des Technischen Direktors Sven Mislintat, der den Transfer von Borna Sosa von Stuttgart nach Amsterdam trotz eines Interessenskonflikts durchgezogen hatte.

Als Trainer hatte van Gaal bereits von 1991 bis 1997 für Ajax gearbeitet und in dieser Position mit dem Verein 1995 die Champions League gewonnen. Zuletzt arbeitete er bis zur WM in Katar als niederländischer Nationaltrainer. Ein Comeback als Trainer hatte er aus gesundheitlichen Gründen ausgeschlossen, da bei ihm im vergangenen Jahr Prostatakrebs diagnostiziert worden war. Zuletzt war van Gaal, der von 2009 bis 2011 den FC Bayern trainierte, aber auch als Nachfolger von Hansi Flick als deutscher Nationaltrainer gehandelt worden.