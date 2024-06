Neuer Job für Uros Zorman

Der slowenische Handball-Nationaltrainer Uros Zorman übernimmt ab diesem Sommer eine neue Aufgabe: Er wird seinen Heimatverein coachen.

Uros Zorman wird ab der Saison 2024/25 das Amt des Cheftrainers von RD LL Grosist Slovan übernehmen und kehrt damit zu seinem Jugendverein zurück. Der 44-Jährige hat beim Klub aus der slowenischen Hauptstadt Ljubljana einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, teilte der Verein auf seiner Homepage mit.

Zorman wird damit seinen bisherigen Klub, RK Trimo Trebnje, verlassen. Mit Trebnje gewann er in der abgelaufenen Saison den slowenischen Pokal und wurde Vize-Meister (mit einem Punkt Rückstand auf den Meister Gorenje). Der Rekord-Nationalspieler wird im Sommer als Trainer mit Slowenien an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen.

Zorman: "Mit ihren mutigen und ehrgeizigen Plänen überzeugt"

Nach mehr als zwei Jahrzehnten kehrt Zorman zu Slovan (2000 verließ er den Verein) zurück. "Ich bin glücklich, zu Slovan zurückzukehren, es ist mein Verein, es ist meine Heimat", so Uros Zorman. Er fügt hinzu: „Sie haben mich mit ihren mutigen und ehrgeizigen Plänen überzeugt, aber auch, weil ich glaube, dass Slovan wieder an der Spitze des slowenischen Handballs stehen muss. Außerdem ist es für mich sehr wichtig, dass die Strategie von Slovan auch auf die Jugend, ihre Entwicklung und ihren Fortschritt ausgerichtet ist."

"Ich glaube, dass wir alle in Ljubljana zusammenarbeiten werden, um Qualität zu erreichen, um die slowenische Meisterschaft und den slowenischen Pokal zu erkämpfen, und dass wir auf lange Sicht neue slowenische Nationalspieler aus unserer Jugend hervorbringen werden", meint Zorman.